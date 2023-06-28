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天氣愈熱脾氣愈差？研究：年均溫高攝氏1度 家暴增逾6.3%

編譯徐榆涵／即時報導
新研究發現，氣溫上升與針對女性的家暴事件大幅增加有關。(歐新社)
新研究發現，氣溫上升與針對女性的家暴事件大幅增加有關。(歐新社)

致命熱浪近日席捲印度、中國、美國和歐洲各大城市，新研究發現，氣溫上升與針對女性的家暴事件大幅增加有關。

衛報報導，該份28日發表於美國醫學學會雜誌之精神病學分冊（JAMA Psychiatry）上的最新研究發現，年平均氣溫升高攝氏1度與三個南亞國家的家庭身體暴力和性暴力事件增加6.3%以上有關。

該研究追踪2010年至2018年間來自印度、巴基斯坦和尼泊爾共19萬4871名15至49歲的女性，以及她們報告的心理、身體和性暴力經歷。該研究將這些數據與同期的溫度波動進行比較。印度是這三個國家中親密伴侶暴力發生率最高的國家，虐待事件的增幅也最大：氣溫每升高攝氏1度，身體暴力事件就會增加8%，性暴力事件增加7.3%。

世界各國近日持續受到極端氣溫和熱浪的影響。印度本月氣溫高達攝氏45度，並造成數十人被熱死，地中海歐洲國家剛擺脫4月破紀錄的熱浪，美國德州則進入第三周致命高溫，氣溫高達攝氏46度，中國北京則首次出現攝氏40度高溫。

耶魯大學環境健康教授、該研究作者之一貝爾（Michelle Bell）表示，「高溫可能透過許多潛在的生理和社會途徑影響暴力風險」。極端高溫可能導致農作物歉收、基礎設施崩潰、經濟崩潰、人們被困在室內並無法工作等，所有這些因素都可能使家庭承受極大壓力並推高暴力發生率。研究人員發現，儘管所有收入群體的暴力行為都與炎熱相關，但增幅最大的是低收入家庭和農村家庭。

高溫 印度 熱浪

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