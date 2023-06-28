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邪惡版「納尼亞傳奇」？飯店衣櫃藏「連環神秘空間」 網曝暗黑用途

聯合新聞網／ 即時報導
一名女子發現她住的飯店房間有點不尋常。(示意圖／ingimage)
一名女子發現她住的飯店房間有點不尋常。(示意圖／ingimage)

英國知名小說「納尼亞傳奇」中的魔衣櫥，描寫了打開衣櫥門，便可前往異世界的場景。近期，國外一名女子發現她落腳的飯店房間衣櫃竟藏「連環神秘空間」，她因此拍成影片並上傳到TikTok。該部影片引發熱議，然而有網友透露「連環神秘空間」存在的真相並非如小說般美好。

據「紐約郵報」報導，國外一名女子戴安娜·阿爾瓦雷斯·拉米雷斯（Diana Álvarez Ramírez）在TikTok分享一段影片。戴安娜拍下一處飯店房間樣貌，而隨著鏡頭不斷往房間深處移動，事情突然變得有些詭異。

戴安娜打開位於浴缸旁的衣櫥，第一個衣櫥很正常，然而第二個衣櫥卻不太一樣，因為衣櫃內部似乎存在另一個門。畫面中，戴安娜使用與房間門卡差不多大小的卡片，撬開了衣櫃裡的另一個門。而門後竟出現一條走廊，走廊旁還有一扇門，戴安娜拉開門後，映入眼簾的是一條黑暗的地道。

影片一出，引來網友直呼詭異，「這看起來就像恐怖電影中的場景」。有網友則透露此空間的用途，「有很多飯店涉及人口販賣」、「很多飯店的牆壁後面都有隱藏的走廊。汽車旅館也會有，他們用來偷看房客」、「我姐姐在一家飯店工作，她的老闆跟一些危險人物有牽連，所以就把房間弄成這樣。當危險人物來找他們的時候，就可以從地道逃走」。但有網友指出，戴安娜拍攝的飯店位在智利，並說明該空間存在的功能，「如果妳住的是高樓層，那裡是個防震區」。

@diana_multicolor que miedo!! que bizarro! ¿para que será? he visto comentarios bien perturbadores de cosas así en hoteles #miedo #perturbador #bizarro #hotel #hotelterror ♬ sonido original - Diana A. R.😽

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