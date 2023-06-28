新航CEO吳俊鵬去年薪酬激增86% 傲視航空業

新加坡航空公司執行長吳俊鵬。(路透)

新加坡 航空公司執行長吳俊鵬去年度薪酬大幅成長86%到670萬新幣（約500萬美元），使他成為同行之間薪酬最高掌門人之一。

新航去年獲利創紀錄，擺脫疫情 困擾，大方發給員工大約8個月工資的獎金。根據新航周三公布的年度報告，現年59歲的執行長原先的底薪大約110萬新幣。雖然他現在的薪酬仍不及美國航空同業的水準，但已超過其他大部分的人。

各家公司的申報資料和年度報告顯示，美國聯合航空（UA）執行長Scott Kirby去年領薪980萬美元，達美航空（Delta）的Ed Bastian是960萬美元。英國航空（BA）母公司IAG的負責人Luis Gallego領薪300萬歐元（330萬美元），澳洲 航空（QA）的Alan Joyce拿到220萬澳元（150萬美元）。德國漢莎航空（Deutsche Lufthansa）的Carsten Spohr則入袋330萬歐元。

薪資大增以及創紀錄利潤反映航空業疫後命運發生戲劇性翻轉。疫情期間，全球航空公司都在裁員、停飛機隊和減少服務。

新航股價今年來大漲36%，在海峽時報指數裡排第三，遠優於彭博全球航空指數的上漲13%。該股最近連12天走高，是2008年來最長漲勢。