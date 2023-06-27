山西發現戰國水井遺存 證實2400年前築水井技術

山西考古團隊發現一口2400年前的水井。（取材自「考古匯」微信公眾號）

山西省考古研究院微信 公眾號「考古匯」26日發布考古發掘報告稱，當地考古人員在位於山西省東部的陽泉市發現一口戰國時代水井遺存，證實了2400年前築井技術。

2019年在山西省陽泉市洪城北路東平坦堖村棚戶區改造安置住房項目建設過程中，工作人員發現了一口水井，後經當地考古團隊證實是文物。在發掘期間，考古隊對水井周邊地區進行了考古調查，未發現有其他遺存。水井內出土數量較多的陶、骨、鐵、木等遺物。

據考古團隊分析，井內出土遺物的年代約為春秋晚期到西漢早期。換言之，早在西漢早期，水井就應該已經被全部填埋，那麼井的開鑿、使用年代就應該要早於西漢早期，至於早到何時還需做進一步的分析。

山西考古團隊發現2400年前水井，圖為從井底往井口拍攝的畫面。（取材自「考古匯」微信公眾號）

對於這口2400年前水井的結構，報告指出，水井可分為井口、井圈、井底三部分。井口平面略呈圓形，口、底相若，直壁，局部傾斜，平底，底部凹凸不平；井圈平面呈九邊形，自上而下尚存38層，每一層皆用九根支護木榫卯相互銜接而成為閉合一周的井圈；井底為含卵石的砂層。

如再往井內探索，井內為後期堆積所填充滿，從發掘情況來看，堆積複雜多樣，多不連續分布，厚薄不一，據土質、土色可劃分為數十層。在井內的堆積中出土較多遺物，大致可分為兩大類：一類是生活使用的陶器、骨器與鐵器；另一類則是作為建築構件的陶質與木質兩類。

水井的發現地臨近山西平坦堖古城，平坦堖古城的地表曾採集到戰國繩紋罐、漢代素面罐及繩紋板瓦殘片等遺物，推斷古城大體處於戰國到西漢時期。至於該口井與古城的關係，以及古人在當時的生活型態仍是大陸當地考古團隊正在探索的題目。