棒球巨星10萬元項練掉倫敦下水道 只用1道菜時間找回

大聯盟結束英國倫敦系列賽,轉播團隊成員之一的「老爹」歐提茲(David Ortiz)跟著「快閃」,他在此行留下最難忘的回憶,可能與他脖子上那條價值10萬美元的鑽石項鍊有關。

一同前去英國為FOX轉播的記者羅森索(Ken Rosenthal)報導這則趣聞,當天他們要去與FOX餐敘,正在飯店房口準備跨進車裡時,歐提茲的項鍊冷不防從他的脖子上鬆脫,一溜煙滑進了下水道,歐提茲當下罵了很大一聲髒話。

「老爹」歐提茲幸運找回鑽石項鍊。圖為他4月16日出席紅襪隊活動。(路透)

「我看著那金屬蓋,感覺像是從都鐸王朝就密封至今,雖然下水道滿淺的,但我當時覺得歐提茲再也不可能拿回他的項鍊。」羅森索傳神描寫著,「真是愚蠢的我。」

歐提茲價值10萬元的項鍊。(推特影片截圖)

一行人照著原定計畫去吃晚餐,第一道菜才剛上,飯店已經傳訊息給歐提茲,通知他已經打開蓋子、把項鍊「釣」上來了,還傳了影片證明,歐提茲則是得意洋洋與在場人士分享。

歐提茲隔天也在轉播中分享這樁插曲,他堅信這位幫他撿回項鍊的飯店人員,是自己的多明尼加同胞;同台的「A-Rod」羅德里奎茲(Alex Rodriguez)開玩笑說,歐提茲應該只給了這位職員50美分小費,歐提茲則說自己絕對了是給了很大、很大一筆錢,「他幫我省了10萬元欸!」

Last night, @davidortiz dropped his bling and our crew went fishing! 😳😅 pic.twitter.com/T9QNdKBShH