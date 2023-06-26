2023全球最宜居城市 維也納蟬聯榜首

奧地利首都維也納街景。Image by tookapic from Pixabay

經濟學人資訊社（EIU）今天公布「2023年全球宜居城市指數」年度報告，奧地利首都維也納蟬聯榜首，日本 大阪是唯一擠進前十的亞洲城市。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，經濟學人資訊社根據醫療保健、教育、穩定性、基礎設施和環境等多項重要因素對全球173個城市進行評比。

維也納完善的基礎設施、出色的文化和娛樂以及無可挑剔的教育和醫療服務獲得認可，在經濟學人資訊社全球宜居指數中蟬聯冠軍。

丹麥哥本哈根則位居第2。雖然澳洲 墨爾本和雪梨近年來排名有所下降，其中雪梨近年來曾跌出前十名，墨爾本在2022年與日本大阪並列第十名，但這兩座城市今年排名都上升，分別名列第3和第4。

加拿大 今年表現出色，有3座城市進入前十，即卡加立（Calgary）、溫哥華和多倫多。

與此同時，瑞士有兩個城市名列前十名，蘇黎世排名第6，日內瓦與卡加立並列第7。

由於取消與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關的限制，大阪的文化和環境評分小幅提升，名列第十。

2023年「全球前10大宜居城市」如下：

1. 奧地利－維也納

2. 丹麥－哥本哈根

3. 澳洲－墨爾本

4. 澳洲－雪梨

5. 加拿大－溫哥華

6. 瑞士－蘇黎世

7. 加拿大－卡加立、瑞士－日內瓦

9. 加拿大－多倫多

10. 日本－大阪、紐西蘭－奧克蘭