我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Airbnb訂房太偏僻 舊金山華人迷途險翻車 最終掃興而歸

德州1地勤被吸入達美航空引擎中慘死 因故意站引擎前？

世上第一台 美大學研發機器人 會呼吸、流汗還會發抖

TVBS新聞網／編輯 陳妍如 即時報導
ANDI會依據所在的環境，模擬人體在不同溫度下的反應。（路透）
ANDI會依據所在的環境，模擬人體在不同溫度下的反應。（路透）

隨著科技進步，許多機器人的功能愈來愈精密，也成為人類在工作上的好幫手。為了研究極端天氣對人體的影響，近日美國亞利桑那州大學（Arizona State University, ASU）的團隊研發出一款新型機器人「ANDI」，可以模擬人類對於熱能的生理反應，是全世界第一台會「呼吸、流汗、顫抖」的機器人。

據每日郵報、亞利桑那州大學官方新聞稿指出，這款新型機器人「ANDI」的模型有35個不同的表面區域，安裝著「合成毛孔」、溫度傳感器和熱通量（heat flux）傳感器，可以模擬人體出汗。機器人內部還有創新的內部冷卻通道，讓機器人可以在戶外使用，藉此來研究、測試極端高溫對人體的影響。

報導指出，美國每年有數千人死於中暑和其他與高溫有關的疾病，而且由於近年來氣候變遷，這一數字仍在繼續上升；在亞利桑那州的馬里科帕縣（Maricopa），2022年就有425人死於極端高溫相關的疾病與醫療問題，比2021年多出100多人。

亞利桑那州大學的研究人員希望能進一步了解不同年齡層、體型和醫療條件的人在極端熱浪、長時間曝曬下所受的影響，但當然不能用真人來做測試，因此他們開發出了會呼吸、流汗、發抖，還可以行走的ANDI。

ANDI的發明為研究團隊帶來突破，它待在一個可加熱的房間中，會受到風、太陽輻射和攝氏60度高溫的影響，而且ANDI還會根據研究人員設定的體重、年齡、病史和其他因素，做出不一樣的反應。此外，若ANDI身上覆蓋了衣物，它也會模擬人體汗液排出散熱、冷卻表面，表現出「悶熱」的生理反應，十分真實。

世上第一台！美大學研發機器人　會呼吸、流汗還會發抖

TVBS新聞網

ANDI可以呼吸、排汗、行走，還可以調整年齡、體型等條件。（路透）
ANDI可以呼吸、排汗、行走，還可以調整年齡、體型等條件。（路透）

高溫 氣候變遷 熱浪

上一則

6月26日星座運勢 巨蟹財不外露 水瓶表現自己

下一則

泰容賞LOEWE顛覆視角的男裝 紀梵希2024春夏解構校園風

延伸閱讀

就學服役3+1將上路 教育部挨轟削足適履

就學服役3+1將上路 教育部挨轟削足適履
新聞評論／賴習可共進晚餐 教育部卻禁學子交流

新聞評論／賴習可共進晚餐 教育部卻禁學子交流
黑白集／兵役稀釋大學教育 廉價又粗魯

黑白集／兵役稀釋大學教育 廉價又粗魯
美國中文教育 20年大轉變

美國中文教育 20年大轉變

熱門新聞

圖位於上海陸家嘴的支付寶大廈外觀LOGO。(本報資料照片／記者林宸誼攝影）

沒有中國帳戶不用怕「支付寶」綁萬事達卡也能通了

2023-06-20 23:10
果然只剩一張嘴！3星座講話最會畫大餅。（取材自pexels）

3星座出一張嘴：雙魚成天發夢、獅子自以為能做到 這個星座是慢郎中

2023-06-18 19:21
先說出口的人就輸了！3星座提分手超絕情。（取材自pexels）

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

2023-06-17 22:01
瑞士寶盛針對高淨值人士進行美好生活的成本調查，新加坡首次登上全球最貴城市排行榜榜首。(路透)

全球「最貴城市」上海只排第2 紐約竄升到第5名

2023-06-20 01:31
澳洲一名男子買樂透中大獎，結果卻在3年後面臨牢獄之災。圖為示意圖。(Getty Images)

水電工中千萬樂透 狂歡3年淪「富豪毒王」超慘現況曝光

2023-06-25 01:53

軍校畢業生1手勢「打落上將軍帽」 本人嚇傻：差點跪下

2023-06-22 03:30

超人氣

更多 >
怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔
1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅
坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈
台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒
虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議