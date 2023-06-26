ANDI會依據所在的環境，模擬人體在不同溫度下的反應。（路透）

隨著科技進步，許多機器人的功能愈來愈精密，也成為人類在工作上的好幫手。為了研究極端天氣對人體的影響，近日美國亞利桑那州大學（Arizona State University, ASU）的團隊研發出一款新型機器人「ANDI」，可以模擬人類對於熱能的生理反應，是全世界第一台會「呼吸、流汗、顫抖」的機器人。

據每日郵報、亞利桑那州大學官方新聞稿指出，這款新型機器人「ANDI」的模型有35個不同的表面區域，安裝著「合成毛孔」、溫度傳感器和熱通量（heat flux）傳感器，可以模擬人體出汗。機器人內部還有創新的內部冷卻通道，讓機器人可以在戶外使用，藉此來研究、測試極端高溫 對人體的影響。

報導指出，美國每年有數千人死於中暑和其他與高溫有關的疾病，而且由於近年來氣候變遷 ，這一數字仍在繼續上升；在亞利桑那州的馬里科帕縣（Maricopa），2022年就有425人死於極端高溫相關的疾病與醫療問題，比2021年多出100多人。

亞利桑那州大學的研究人員希望能進一步了解不同年齡層、體型和醫療條件的人在極端熱浪 、長時間曝曬下所受的影響，但當然不能用真人來做測試，因此他們開發出了會呼吸、流汗、發抖，還可以行走的ANDI。

ANDI的發明為研究團隊帶來突破，它待在一個可加熱的房間中，會受到風、太陽輻射和攝氏60度高溫的影響，而且ANDI還會根據研究人員設定的體重、年齡、病史和其他因素，做出不一樣的反應。此外，若ANDI身上覆蓋了衣物，它也會模擬人體汗液排出散熱、冷卻表面，表現出「悶熱」的生理反應，十分真實。

世上第一台！美大學研發機器人 會呼吸、流汗還會發抖

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