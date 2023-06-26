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「星宇航空K董」張國煒上節目金句頻發 喊：我人生過得很辛苦

記者徐牧民／台北即時報導
星宇航空董事長張國煒。（截圖自木曜4超玩）
星宇航空董事長張國煒。（截圖自木曜4超玩）

日前YouTube節目「木曜4超玩」邀請星宇航空董事長「K董」張國煒上節目大談創辦星宇航空的心路歷程及營運理念，張國煒也於節目中金句頻發，「我又要被酸民酸」、「再酸就不演了」、「沒答好會引起很大的波瀾」，甚至大喊，「我是處女座A型的，我的人生過得很辛苦」。

當被問及為何會想從事航空業，張國煒表示，從事航空業就是一個熱情，當時復興航空營運不好，政府詢問他是否要接手復興航空，但他認為復興航空財務問題複雜，接手復興航空不如成立一家新的航空公司，因此才有星宇航空的出現。

張國煒笑說，如果沒創辦星宇航空，把180億元放在銀行生利息，其實他日子可以過得很好，不需要忍氣吞聲地；不過，張國煒表示，父親很愛台灣，對本土相當有感情，讓他也想為台灣多做一點事，話語間充滿對於未來的期待，表現得相當親民。

許多網友看完節目紛紛表示，「K董真的是全台灣最親民的企業家了」、「k董真的超專業」、「K董好親民，沒架子」、「聽K董本人的說明，越是佩服K董的堅持」、「我真的很欣賞K董，他繼承他爸的遺產，拿來開一家公司而不是拿來揮霍」、「K董的言無不盡果然對航空業滿滿的熱情」。

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