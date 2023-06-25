全球最大台iPhone「長到183公分」他驚喜曝光超全能型號

一名YouTuber 「Matthew Beem」打造「世界最大台」iPhone讓許多人相當驚豔。（取材自YouTube）

你看過這麼大台的iPhone 嗎？一位YouTuber 在影片中展示了全球最大的「iPhone」，影片中他們買了一台超大電視後，將其螢幕改成觸控，並透過Mac Mini作為這台「iPhone」的心臟，最後甚至可以透過這台iPhone計時、錄影、自拍等，還透過該台超大iPhone玩語言學習軟體，該為YouTuber直呼這台iPhone應該叫做「Pro Max Plus Ultra」。

一名YouTuber 「Matthew Beem」在21日時上傳一部影片，名為「我打造了世界上最大的iPhone！（I Built the World’s Largest iPhone!）」，他在影片中購買了一台超大電視，並用該台電視作為「手機 螢幕」，該台iPhone至少有183公分，且是由「Mac Mini」作為它的心臟，影片中他們逐步將這台電視改造成一台真正可用的iPhone。

來源：Matthew Beem

他們接著開始讓電視螢幕變得可以觸控，並製作手機邊框，讓其變得跟真正的iPhone沒什麼兩樣，該台手機的擁有三鏡頭、背面還有特別打造的Apple Logo。他們甚至還成功使用Apple Pay消費。接著他們還用語言學習軟體學習多國語言、讓路人玩手機遊戲、預約飯店房間等等，完成許多日常生活可以做到的事。

這台巨大iPhone在影片中幾乎跟真正的iPhone一樣，許多路人看到時都不斷驚呼，甚至讓Matthew Beem也大讚這台iPhone應該要被封為「Pro Max Plus Ultra」。