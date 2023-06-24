遊遍全世界193國沒處去 電台DJ加州買地「自己建國」

電台DJ蘭迪（綠衣者）在加州沙漠購買一塊土地，建立「斯洛賈馬斯坦共和國」，自稱為蘇丹。（取材自Instagram）

創立自己的國家、設置屬於自己的制度規章，這些看似扮家家酒的行為，如今在美國加州 都被落實執行。綜合美媒報導，一名名為蘭迪（Randy Williams）的DJ音樂人，在旅行過諸多國家後，決定花錢購買一處位於沙漠地帶、11英畝的土地，自行宣布建立「斯洛賈馬斯坦共和國」（Republic of Slowjamastan），他自稱為蘇丹，擁有專屬獨特的國旗、國歌，並向美國宣告這個小國的主權。

被問到為什麼想創立新國家，蘭迪表示自己過往非常喜歡旅遊，多年一共走過上百個國家，就以聯合國（UN）承認的193國來說，他已經全部走過一遍，最近一國是土庫曼。自此之後，蘭迪就萌生想成立新國家的願望。

這個國家以蘭迪電台節目命名，所在地點距離聖地牙哥2個小時車程，離加州78公路不遠，但當地是一片沙漠地帶；蘭迪在四周設立警告標誌，提醒訪客進入需要申請許可。根據他個人聲稱，這個共和國已經有500名公民，還有數千人等待批准中。

對這個新國家很有信心，自認能成功獲得獨立自主地位的蘭迪，向訪問的媒體表示，他已向總統拜登 （Joe Biden）的各個粉專傳送相關文件與資訊，但白宮目前完全沒有打算讀取或處理這份「申請」。

踏遍全世界193國我膩了！加州DJ竟買地「自己建國」

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