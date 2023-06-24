澳洲女「垃圾桶潛水」 3餐吃撿來食物 1年伙食費僅88元

索菲亞在超市垃圾桶發現大量食物。（取材自TikTok）

物價飛漲之下，不少民眾都會自創輕鬆上手的省錢小撇步，澳洲 女子索菲亞（Sofie Juel-Andersen）3年前發現許多超商 會丟棄賣不完的商品，因此便開始「翻垃圾桶」挖寶，結果翻出大量食物，令她決定卯起來「垃圾桶潛水」（dumpster diving）；她自豪表示，現在三餐都吃垃圾桶中撿來的食物，每年的伙食費僅約70英鎊（約88美元）。

每日郵報、紐約郵報報導，來自丹麥奧胡斯（Aarhus）的索菲亞，現年29歲，在澳洲雪梨（Sydney）擔任餐廳經理，雖然並不缺錢，但仍設法節省開支；某次她收到姐姐拍下的超商垃圾桶照片，驚見裡面有許多「未拆封、還能吃」食物，於是興起「垃圾桶潛水」念頭，撿起來當成三餐食材。

索菲亞在TikTok 上透露，她在超市垃圾桶內發現的食物琳瑯滿目，包括新鮮蔬果、雞、糖果、飲料、冰淇淋等，直呼「我真的被這些垃圾桶裡的食物數量嚇到，還曾有300罐健怡可樂（Diet Coke）。」她指出，這些食物被丟掉的原因多為衛生問題，包括快過期、包裝破損，不過依舊能食用。

索菲亞說道，「當我將想法分享給友人時，他們起初覺得很噁心，不過看完照片後驚訝表示和一般食物沒兩樣。」她也分享「廢食再利用」經驗，「某次我把撿到的10片瑪格麗特披薩（margarita pizza）、紅辣椒、酪梨、歐芹混在一起，在晚宴上送給我的朋友們。」

索菲亞提到，她和朋友白天先去各大賣場「考察」，晚上才開始「撿食」，不過呼籲勿翻找一般餐廳或住戶的垃圾桶，以免觸法。

索菲亞坦言，「撿食物」不只能減少浪費，還能節省開支，她現在每年僅花費70英鎊買食物，帶給她財務自由，「我現在每周只工作4天，其中一天只有4個小時，我上次去超市還迷路，因為我已經很久沒買東西了！

太會省！女「垃圾桶撿食物」財務自由 每年伙食費僅2千

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