羨慕瑞士人 買iPhone 14 Pro只占年收1.8% 這2國賺整年買不起

買一支iPhone 需要占用你年收入多少百分比?根據近日公開的一項數據顯示,對於瑞士人而言,買一支iPhone僅占用了1.8%的年收入,然而在奈及利亞與巴基斯坦一整年的薪資卻幾乎難以買下一支iPhone,光一支iPhone就占了年收的105.3%和104.1%,意味著即便賺一整年的錢也沒辦法買到一支iPhone。

根據World of Statistics近日在推特公布的資料顯示,彙整出各個國家需要花費年收入的多少百分比,才能夠負擔得起一台「iPhone 14 Pro 128GB」,調查中最容易買iPhone的國家為瑞士,一台iPhone 14 Pro 128GB僅占年收的1.8%,並列第二名的則為美國與新加坡 ,僅占2%年收入。

How much of a yearly salary you need to spend to afford an iPhone 14 Pro 128GB:



🇨🇭 Switzerland: 1.8%

🇺🇸 United States: 2.0%

🇸🇬 Singapore: 2.0%

🇦🇪 United Arab Emirates: 2.8%

🇦🇺 Australia: 2.9%

🇨🇦 Canada: 3.0%

🇭🇰 Hong Kong: 3.2%

🇳🇴 Norway: 3.3%

🇳🇿 New Zealand: 3.5%

🇳🇱 Netherlands:…