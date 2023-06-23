他是CEO也是化石修復師 巧手讓三角龍頭骨「有頭有臉」

化石先生股份有限公司執行長蕭語富。（本報資料照片）

全球唯一面頰完整保存皮膚的三角龍頭骨隱身台灣新北市樹林區一處工作室，化石修復師蕭語富小心翼翼清修這個今年初才在美國出土的4噸重化石，希望讓珍貴頭骨恢復得「有頭有臉」。

這間低調的工作室約200坪，外頭大門深鎖，還有保全連線，但一踏進工作室，10多公尺長藍鯨骨骼標本展現氣勢，角落隔間白髮男子手持氣動筆，一旁馬達持續轟隆運轉，男子專注清修三角龍頭化石，他就是化石先生股份有限公司執行長蕭語富--台灣首名古生物清修師。

這個鮮為人知的行業，除要求手巧，更要有豐富古生物知識底蘊。

53歲的蕭語富說，「化石先生」分為清修組、復原組、裝架組和3D建模組，員工主要以藝術、雕塑相關科系為主，而合格的古生物清修師須對沉積岩有一定認知，也要了解地球演化各年代代表性古生物，一拿到沉積岩，就要有能力判斷裡頭可能有哪些古生物，腦海浮現標的物骨骼解剖構造。

人稱「老蕭」的蕭語富以三角龍化石「角頭」為例說，2018年與蒙大拿州（State of Montana）地主合作挖掘出土，當時盡可能連同周圍沉積岩以石膏包覆保護，隔年運抵台灣，完成清修前，沒人知道物件完整性。

蕭語富原本以為角頭沒下頜，清修後驚見角頭嘴巴閉著，下頜完整合在上頜內，「這是全世界最完整的三角龍頭」，也發現角頭生前經歷的驚濤駭浪，「頭骨被暴龍後腳抓住留下爪痕，頸盾邊緣也被暴龍咬一大口缺了一塊又癒合沒死，但鼻梁嚴重斷裂，很可能是致命傷」。

同一處今年初又出土另件三角龍頭骨化石，蕭語富表示，三角龍死後一般會被大自然分解，但這物件卻側躺、眼睛微閉「木乃伊化」，乾燥過程中被沉積掩埋，骨骼上層從頸盾後方延續到面頰、眼睛，完整保存一層厚厚猶如鱷魚皮革般皮膚，是全球唯一，可從中研究角龍皮膚結構及如何透過皮膚抵禦攻擊。

這些古生物的生命與生存故事，都要由化石修復師協助述說。

興趣使然的蕭語富21歲前往德國學古生物清修技術，26歲創立公司後又無預警遭拔經營權，一度灰心喪志，環島時起心動念想改行開海產店，直到2019年東山再起成立「化石先生」，目前有20多間門市，也協助博物館 策展、大型物件清修和直播拍賣，業績逐年成長。

回憶30多年「尋寶」歷險，蕭語富說，曾在東南亞 明知是假貨，卻不得不掏錢向兜售農家購買，否則出不了大門，也曾在蘇聯瓦解後前往俄羅斯，當地沒計程車，只能搭私家車前往山上，抵達後司機居然轉頭望著他，再對賣家示意「割喉」手勢，令他緊張萬分，幸好最終都化險為夷。

這些經歷都有助於揭開古生物神秘面紗；蕭語富回憶，在美國亞利桑那州（State of Arizona）土桑（Tucson）交易市場，瞥見土疙瘩些微露出恐龍 蛋和骨骼，起初心想可能是被河流沖積後混合埋藏的化石，恐龍蛋與骨骼分屬不同物種，細究後發現蛋與骨骼還有段距離，他一心想解開埋藏在這塊沉積岩內的謎底。

蕭語富先耐心修出腸骨，加上已知的恐龍蛋，他大膽假設恐龍已懷有身孕，緊接著2顆恐龍蛋越清越發完整，加上以腸骨、恥骨和坐骨形成的三角空洞內插著股骨，不但都在相對應鉸鏈位置，且關節面都沒錯位。

「哇，Bingo」，蕭語富說，這些證據顯示這是隻「會直立行走的恐龍」被活體掩埋，且2顆恐龍蛋卡在骨盆內，代表不是隨河流漂入沉積岩，而是這對卵原本就在恐龍肚內，他向研究人員表述後，學者2005年在國際期刊「科學」（Science）發表全球首件懷孕雙卵竊蛋龍論文。

這些成就感推動著蕭語富打造小而美博物館的夢想，透過化石「借屍還魂」訴說地球演化史，館內除有藝術化大型物件，如暴龍、三角龍，還有許多互動設施，讓孩童能觸摸物件，經遊戲中學得知識。