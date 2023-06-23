飛機窗瞬間捕捉 北海道奇景「彩虹河川」 美到像一幅畫

大自然美景經常令人嘖嘖稱奇。河川示意圖。（ingimage）

大自然無奇不有。在日本 北海道地區，由於幅員遼闊，許多地方開發程度不比一般大城市，反而保留了許多奇特的自然風光。近來就有位日本攝影 師網友，分享他曾在北海道，拍到閃耀彩虹般色澤的河川，讓許多網友感到嘖嘖稱奇。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友kenichi.wiz近來分享一張北海 道的空拍照。這張照片最特別的，就是在一片白雪皚皚中，底下的河川卻呈現猶如彩虹般色彩繽紛，不可思議的樣貌，簡直讓人以為這是張騙人的照片。

kenichi.wiz表示，這是他在2021年2月14日早上10點左右拍到的畫面。當是他正搭乘飛機，即將在北海道的女滿別機場降落。此時他往外一看，正巧瞬間看到這畫面，並立刻用相機捕捉這一瞬間。他認為應該不是河川本身就五顏六色，而是在各種光學照射，包括特殊的角度，以及飛機窗材質等等影響，才會出現「彩虹河川」的現象。

雖然他希望能再目睹一次奇景，但瞭解這只是偶然發生的狀況，也無法太過強求。其他網友也紛紛表示「這到底是怎麼做到的」、「不管看幾次都難以置信」、「還以為是畫出來的，這也太夢幻」、「我以前看過，真的很驚人」、「不知道是什麼原理下出現彩虹的」、「美到讓人升天」。