我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場貴賓室疫後進入「鍍金時代」 LAX將擴展頂級服務

兩科技天王要「籠鬥」 馬斯克老媽看不下去：給我停戰

青藏鐵路試運行復興號動車組 下月起正式進入動車時代

記者黃國樑／綜合報導
西寧火車站出發的復興號動車組。（取材自西海都市報）
西寧火車站出發的復興號動車組。（取材自西海都市報）

據「西海都市報」報導，6月23日上午7時，一列復興號動車組從西寧火車站啟動，駛向海西蒙古族藏族自治州格爾木市的格爾木火車站，青藏鐵路西寧格段動車組的試運行，標誌著青藏鐵路將邁入動車時代。央視新聞也報導說，這一動車組7月1日正式投入運營後，將提速至時速160公里，從西寧到格爾木可6小時內抵達，比現在能快1小時。

報導說，青藏鐵路是目前青藏高原與祖國各地聯繫的唯一鐵路通道。青藏鐵路西寧至拉薩全長1956公里，青藏鐵路西寧至格爾木間營業里程829公里，1958年開工建設，1984年投入運營。

但因為青藏鐵路西格段修建時間較早，受當時施工條件、機械設備和環境條件限制，鐵路技術標準和施工水平有限。1984年投入運營後，青藏鐵路雖經多次改造升級，但僅能滿足開行120公里至140公里時速的普通列車，且沿線部分路基和橋涵地段仍存在凍脹、沙害、鹽漬土路基、沼澤路基等病害問題，嚴重制約著鐵路運能的整體提升。

西寧火車站出發的復興號動車組。（取材自西海都市報）
西寧火車站出發的復興號動車組。（取材自西海都市報）

報導說，青藏鐵路西格段提質工程2022年7月開工建設，各參建單位對青藏鐵路西格段既有的線路、路基、橋樑、接觸網等部位的病害進行整治，對全線動車停靠車站的雨棚、站台及基礎設施進行補強和升級改造，對乘車需求較大的湟源、海晏、烏蘭、德令哈等車站進行客運設施補強，對配套的防護柵欄、排水溝及防風沙設備進行補強，通過改造，將在現有線路基礎上開行時速達160公里的動力集中型動車組列車。

報導指出，青藏鐵路西格段提質工程完成後，西寧至格爾木列車運行時間可控制在6小時以內，進一步補強青藏鐵路沿線客運設施，擴大鐵路運輸有效供給，提升青藏鐵路全線運能和效率。

上一則

粽子1顆飆千大卡 醫師簡單1招掌握份量

下一則

不用再修圖 蘋果iOS 17新功能加持「被螢幕桌布美哭」

延伸閱讀

增建鐵路 擴充設備 華府聯合車站擬翻新

增建鐵路 擴充設備 華府聯合車站擬翻新
迫火車頭退役 鐵路業者提告

迫火車頭退役 鐵路業者提告
西寧旅遊季搶客 發動志願者獻車、邀遊客到家中留宿

西寧旅遊季搶客 發動志願者獻車、邀遊客到家中留宿
橫貫鐵路落成154周年 同源會金釘節致敬華工

橫貫鐵路落成154周年 同源會金釘節致敬華工

熱門新聞

先說出口的人就輸了！3星座提分手超絕情。（取材自pexels）

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

2023-06-17 22:01
圖位於上海陸家嘴的支付寶大廈外觀LOGO。(本報資料照片／記者林宸誼攝影）

沒有中國帳戶不用怕「支付寶」綁萬事達卡也能通了

2023-06-20 23:10
果然只剩一張嘴！3星座講話最會畫大餅。（取材自pexels）

3星座出一張嘴：雙魚成天發夢、獅子自以為能做到 這個星座是慢郎中

2023-06-18 19:21
林志玲7年前比基尼照。（取材自微博）

林志玲7年前「比基尼辣照」被翻出 溼身曲線畢露震撼網友

2023-06-17 22:09
瑞士寶盛針對高淨值人士進行美好生活的成本調查，新加坡首次登上全球最貴城市排行榜榜首。(路透)

全球「最貴城市」上海只排第2 紐約竄升到第5名

2023-06-20 01:31

軍校畢業生1手勢「打落上將軍帽」 本人嚇傻：差點跪下

2023-06-22 03:30

超人氣

更多 >
「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓
紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打
男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家
比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶