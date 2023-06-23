粽子1顆飆千大卡 醫師簡單1招掌握份量

粽子是高油、高鹽、澱粉類食物，粽子示意圖。（取材自ingimage）

端午佳節民眾開心吃粽子，不過台灣新竹台大分院副院長、台大醫院家庭醫學部主治醫師黃國晉提醒，粽子熱量很高，一般粽子熱量約500大卡，如果較大顆粽子的熱量更是超過1000大卡，很容易達到每日熱量攝取標準。尤其粽子成分高油、高膽固醇，不好消化，且糯米屬於高GI值，容易使血糖 上升，對糖尿病 患者來說，更容易讓血糖爆表。

糖尿病是一種慢性的代謝異常疾病，由於體內胰臟功能不良，導致胰島素分泌不足，或胰島素於周邊組織作用不良形成胰島素阻抗，導致血中葡萄糖過多，其所引發的併發症如心血管病變、視網膜病變、腎臟病變等，影響國人健康不容小覷。

黃國晉表示，民眾端午節 要開心吃粽，要特別注意「份量」，像是一般台灣粽，一顆份量大約一顆拳頭，熱量約500大卡，可以吃半顆或三分之二，且糯米不要全部吃完；若是大飯店推出的巨大粽子，熱量約超過1000大卡，不建議全部吃完，建議吃一半或三分之一。

針對糖尿病患者，黃國晉表示，端午佳期還是可以吃好料，但「記得要吃藥」，在經過醫師同意下，可稍微調整口服用藥，例如短效飯前用藥可以加量，讓血糖上升幅度減少一些；如果是定期施打胰島素的糖尿病患者，若擔心血糖波動過大的話，在飯前、飯後使用家裡血糖機測量，若發現血糖上升快，則需減少攝取粽子份量。除了吃以外，糖尿病患者多運動也同樣重要。