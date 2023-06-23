我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場貴賓室疫後進入「鍍金時代」 LAX將擴展頂級服務

兩科技天王要「籠鬥」 馬斯克老媽看不下去：給我停戰

粽子1顆飆千大卡 醫師簡單1招掌握份量

記者許政榆／台北即時報導
粽子是高油、高鹽、澱粉類食物，粽子示意圖。（取材自ingimage）
粽子是高油、高鹽、澱粉類食物，粽子示意圖。（取材自ingimage）

端午佳節民眾開心吃粽子，不過台灣新竹台大分院副院長、台大醫院家庭醫學部主治醫師黃國晉提醒，粽子熱量很高，一般粽子熱量約500大卡，如果較大顆粽子的熱量更是超過1000大卡，很容易達到每日熱量攝取標準。尤其粽子成分高油、高膽固醇，不好消化，且糯米屬於高GI值，容易使血糖上升，對糖尿病患者來說，更容易讓血糖爆表。

糖尿病是一種慢性的代謝異常疾病，由於體內胰臟功能不良，導致胰島素分泌不足，或胰島素於周邊組織作用不良形成胰島素阻抗，導致血中葡萄糖過多，其所引發的併發症如心血管病變、視網膜病變、腎臟病變等，影響國人健康不容小覷。

黃國晉表示，民眾端午節要開心吃粽，要特別注意「份量」，像是一般台灣粽，一顆份量大約一顆拳頭，熱量約500大卡，可以吃半顆或三分之二，且糯米不要全部吃完；若是大飯店推出的巨大粽子，熱量約超過1000大卡，不建議全部吃完，建議吃一半或三分之一。

針對糖尿病患者，黃國晉表示，端午佳期還是可以吃好料，但「記得要吃藥」，在經過醫師同意下，可稍微調整口服用藥，例如短效飯前用藥可以加量，讓血糖上升幅度減少一些；如果是定期施打胰島素的糖尿病患者，若擔心血糖波動過大的話，在飯前、飯後使用家裡血糖機測量，若發現血糖上升快，則需減少攝取粽子份量。除了吃以外，糖尿病患者多運動也同樣重要。

血糖 糖尿病 端午節

上一則

水中漂「荷包蛋」？這款水母太療癒 日水族館為牠開直播

下一則

青藏鐵路試運行復興號動車組 下月起正式進入動車時代

延伸閱讀

吃粽子噎到 消防員教哈姆立克法急救

吃粽子噎到 消防員教哈姆立克法急救
8大道飄粽香 老字號日賣300粒

8大道飄粽香 老字號日賣300粒
憶家鄉味 華人包粽成傳統

憶家鄉味 華人包粽成傳統
愛自己動手包 法拉盛粽葉比粽子熱銷

愛自己動手包 法拉盛粽葉比粽子熱銷

熱門新聞

先說出口的人就輸了！3星座提分手超絕情。（取材自pexels）

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

2023-06-17 22:01
圖位於上海陸家嘴的支付寶大廈外觀LOGO。(本報資料照片／記者林宸誼攝影）

沒有中國帳戶不用怕「支付寶」綁萬事達卡也能通了

2023-06-20 23:10
果然只剩一張嘴！3星座講話最會畫大餅。（取材自pexels）

3星座出一張嘴：雙魚成天發夢、獅子自以為能做到 這個星座是慢郎中

2023-06-18 19:21
林志玲7年前比基尼照。（取材自微博）

林志玲7年前「比基尼辣照」被翻出 溼身曲線畢露震撼網友

2023-06-17 22:09
瑞士寶盛針對高淨值人士進行美好生活的成本調查，新加坡首次登上全球最貴城市排行榜榜首。(路透)

全球「最貴城市」上海只排第2 紐約竄升到第5名

2023-06-20 01:31

軍校畢業生1手勢「打落上將軍帽」 本人嚇傻：差點跪下

2023-06-22 03:30

超人氣

更多 >
「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓
紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打
男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家
比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶