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男友新工作薪水好但「噁到她早餐吐光」 網狂問：還有名額嗎？

聯合新聞網／綜合報導
一名網友查看行車記錄器之後，才發現男友的新工作竟然是被「上了年紀的富婆包養」。圖為示意圖。示意圖。（取材自ingimage）
一名網友查看行車記錄器之後，才發現男友的新工作竟然是被「上了年紀的富婆包養」。圖為示意圖。示意圖。（取材自ingimage）

薪水8萬元台幣（約2583美元），竟然對新工作內容保密到家？一名網友日前發文抱怨，男友去年因工作很累，不顧反對離職，而後因為「第六感發作」，查看行車記錄器之後，才發現男友的新工作竟然是被「上了年紀的富婆包養」，讓她崩潰直呼「差點早餐都快吐光。」貼文一出立刻引起網友熱議。

日前有網友發文，男友去年離職之後找到新工作，強調想保有隱私，不說新工作的內容，只說薪水比前東家多，而後恰好男友車子里程數到了需要維修，只好開自己的車子出去「出差」，事後竟然發現車內有一支手機、電子門卡和鑰匙，於是「第六感發作」，拔下行車紀錄車查看，想找尋真相。

網友查看了行車記錄器才發現，原來男友所謂「朝九晚五」的工作，竟然是當起「小白臉」，早上9時到豪宅報到，下午5時多再和「上了年紀的富婆親吻再見」，偶爾說的出差，還是陪富婆泡溫泉、玩過夜，不僅如此，男友聽富婆抱怨老公還會撒嬌賣萌兼安慰，讓網友氣憤到「差點噁心到我早餐都快吐光，想到居然跟這種人交往快兩年就快瘋了」，並且揚言下班後攤牌提分手。

貼文引發網友熱議，網友表示，還好早點發現，不用浪費彼此時間，可以早日放生了。但也有人感嘆「在錢的面前，人最真實的一面都會表露無遺」、「道德在金錢利益前根本不值得一談」。不過也有人表示，自己老公也被包養，一個月給自己15萬元台幣，自己在家帶小孩「不覺得這樣不好，只是賺錢的方式而已」。

也有網友歪樓表示，「我也想找這種工作，可以請你男友介紹一下嗎？」、「阿姨我不想努力了」、「這也算是工作呀，一個月八萬，可以了」、「我覺得我長的還可以...不知道能不能把名額讓給我？」、「可以介紹我去代職嗎～」、「竟然找到這麼好的工作」、「這也是服務業的一種，男友用身體跟勞力賺錢錯了嗎？不偷不搶光明正大，現在這時機哪裡還有這麼好的薪水呢！（誤）」。

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