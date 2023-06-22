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聞得到病人味 芬蘭模擬醫院沉浸式「錯中學」

中央社／台北22日電
芬蘭赫爾辛基大都會應用科學大學模擬醫院內設備齊全，救護車、手術室、產房、重症加護病房等皆有配備，且搭配智能假病人，完整營造沉浸式教學環境。（中央社）
芬蘭赫爾辛基大都會應用科學大學模擬醫院內設備齊全，救護車、手術室、產房、重症加護病房等皆有配備，且搭配智能假病人，完整營造沉浸式教學環境。（中央社）

醫護養成靠經驗，但任何失誤都可能致命。芬蘭大都會應用科技大學設計模擬醫院貨真價實沉浸式教學，不只摸得到，還聞得到假人病人味，提供醫護可以「錯中學」的超現代環境。

位在芬蘭赫爾辛基的大都會應用科技大學，超過2000立方公尺的模擬醫院，是歐洲最大模擬醫院之一，包括設備齊全、符合標準的設施，如救護車、手術室、產房、重症加護病房等，用於未來醫護模擬教學，也作為作芬蘭和國際公司的臨床前研發平台。

大都會應用科技大學高級講師阿里-佩卡．阿克爾（Ari-Pekka Åker）說，模擬醫院裡的病房監控室，躺在病床上的人體模型生命徵象都是由控制室操作，老師可透過窗戶觀察學生，看到和聽到模擬病房發生的突發狀況，必要時可用麥克風向學生下達指令，但病房內學生並不會看到老師。

除了病房以外，模擬醫院還有手術室。阿里-佩卡．阿克爾說，配備監控的手術室洗手台，確保醫護科系學生在進入手術室前落實手部清潔每一個重要步驟；甚至模擬醫院還有一輛救護車，專為模擬運輸過程的監控及治療設計，連駕駛室都提供一般狀況下緊急駕駛任務的模擬功能。

長期以來，醫學院教學一定有模擬患者環節，多是同班同學扮演進行練習。阿里-佩卡．阿克爾表示，大都會應用科技大學模擬醫院裡的病人都不是真正的人類，透過站在監控台前的老師，以過去臨床治療經驗，操作智能假人做出反應，「比如在某個治療下病人會崩潰，我就會讓它開始哭泣」。

假病人不只能模擬人聲，在模擬病房中，學生所有感官都是如同在真正病房裡的沉浸式體驗，以視覺觀察假病人外觀、以觸覺感受假病人體溫是冷是熱，甚至連嗅覺都會在模擬練習中派上用場，比如需要分析病人呼吸是否酒精味道。

「錯中學」是大都會應用科技大學模擬醫院的宗旨，阿里-佩卡．阿克爾說，這裡有一個專門設計的檢討空間，學生能在牆上顯示螢幕查看模擬病房發生事件，甚至能聽到從模擬病房傳出的符合情境聲響，加強學生在病房中身歷其境的效果。

另外，校園內還設有配備高質量設施的生物力學與運動中心，以利評估人體運動和功能，如3D和2D運動轉換分析系統和等速測力計，甚至可以為運動鞋等新產品進行相關分析；還有符合標準的研究設施，如生物分析實驗室，讓臨床實驗室檢查從開始到結束的過程。

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