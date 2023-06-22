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軍校畢業生1手勢「打落上將軍帽」 本人嚇傻：差點跪下

記者張善寧／即時報導

台灣三軍六院校聯合畢業典禮21日舉行，也是蔡英文總統任內最後一次主持，國防部長邱國正、總統府秘書長林佳龍等官員都出席參與，當天在拍攝大合照時出現一段意外小插曲，一名空軍畢業生在擺出拍照手勢的瞬間，不小心將坐在前一排的國防大學校長、海軍二級上將劉志斌的帽子打掉，畫面曝光後引起網友笑稱「畢業即退伍」。

「海軍迷因發展中心 2.0」在Instagram發布一段三軍六院校的畢業生與蔡英文、軍事長官等合影的影片，正當所有人準備擺手勢、喊口號拍照時，一位站在第二排右手邊的女畢業生不慎將坐在前方的海軍二級上將劉志斌帽子打掉，只見劉志斌反應迅速地接住帽子，往旁邊看了一下，淡定將帽子戴回，繼續參與大合照，而該名女畢業生則在後方露出相當驚恐的表情，「海軍迷因發展中心 2.0」也於貼文中表示「試算當時這位畢業初官的陰影面積」。

影片一出，網友紛紛留言「退伍報告可以先打了」、「戰力超強」、「超好笑」、「初生之犢不畏虎」、「還好是學妹，學弟的話自己多保重」、「這個經歷沒有人能超越」、「笑死直接把上將的帽子打下來」。該名女畢業生也在留言區回覆，表示「本人簽到…事後有跟上將鞠躬道歉，當下差點腿軟跪下了」。

空官女畢業生打飛「將軍帽」：差點腿軟跪下。（翻攝畫面）
空官女畢業生打飛「將軍帽」：差點腿軟跪下。（翻攝畫面）

蔡英文 國防部

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