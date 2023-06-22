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探索鐵達尼號失聯 「泰坦號」用49.99元電玩控制器操作？

編譯黃淑玲／綜合外電
探索鐵達尼號殘骸失聯的潛水器「泰坦號」檔案照片。 （路透）
探索鐵達尼號殘骸失聯的潛水器「泰坦號」檔案照片。 （路透）

探索鐵達尼號殘骸的潛水器「泰坦號」（Titan）失聯，現在傳出控制該潛水器的搖控器可能是網路上49.99美元就買得到的電腦遊戲控制器。

華爾街日報周三（21日）報導，「泰坦號」的所有人拉許（Stockton Rush）是「海洋之門探險」公司（OceanGate Expeditions）的創辦人兼執行長，去年曾經在哥倫比亞廣播公司（CBS）的一段新聞訪談中表示，「泰坦號」是由電腦遊戲的控制器來操作。

拉許在那段新聞訪問中，手裡拿著看起來明顯是個改造過的羅技科技無線遊戲控制器，說著：「我們使用這個遊戲控制器來操作所有東西。」

華爾街日報強調，目前不清楚18日出發的「泰坦號」是否使用羅技的遊戲控制器，OceanGate的發言人拒絕置評。羅技也沒有回應華爾街日報的採訪請求。

「泰坦號」18日由海平面潛下北大西洋海底1小時45分鐘之後，就與監控它的船失去聯絡。它預定前去探索的鐵達尼號殘骸位於麻州鱈魚角900英里（1450公里）外海，大約海平面下1萬3000英尺（4000公尺）的海底。

援救人員現在極力希望在潛水器內的氧氣預定會在22日早上耗盡之前，找到「泰坦號」。拉許是「泰坦號」內的五位乘員之一。

拉許去年那段CBS訪談中拿著的改裝過的羅技遊戲控制器，應該是Logitech F710，是2010年開始上市的產品。OceanGate早期開發的潛水器名叫Cyclops，根據該公司2014年的宣傳影片，Cyclops是用Sony PlayStation 3的遊戲控制器來操作。

Wedbush證券董事總經理Michael Pachter表示，這類遊戲控制器可以被改用於操作其他機器，只要控制器與機器之間使用相同訊號。

科技研究公司Forrester分析師Will McKeo-White也說，遊戲控制器很常被應用於電玩以外，他提到，軍方使用遊戲控制器時，通常都會有備援，「你的性命不能只靠一台電玩控制器」。

OceanGate沒有說明「泰坦號」是否有備援的控制裝置。

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