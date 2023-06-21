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明明Wi-Fi滿格卻連不上？床邊這些東西恐害你訊號變弱

聯合新聞網／ 即時報導
Wi-Fi訊號不穩定，很有可能是因為受到遮蔽物或電器影響。（示意圖／ingimage）
Wi-Fi訊號不穩定，很有可能是因為受到遮蔽物或電器影響。（示意圖／ingimage）

英國監管機構Ofcom曾提出微波爐、魚缸、散熱器等物品如果太靠近路由器，就可能會影響Wi-Fi 的連接與速度，不過近期一名記者發現家中堆積的金屬廢棄物也造成他家的Wi-Fi速度緩慢。

據太陽報（The Sun）報導，家中有許多設備會發射電磁波，因此阻礙Wi-Fi連接訊號，其中像是喇叭、電視、微波爐、烤箱、冰箱、洗碗機、洗衣機、手機 、聖誕燈飾等，都是會影響訊號的物品。

太陽報科技記者哈里斯（Jamie Harris）在報導中指出，前陣子他一直覺得只要在床上用手機網路就會卡卡，沒辦法收發電子郵件也沒辦法看臉書社群媒體，臨機一動檢查床底下，這才發現是床下廢棄的鋼板影響Wi-Fi。

原來這是因為金屬會吸受電磁波，導致Wi-Fi訊號變弱。如果路由器放在靠近牆壁等有遮蔽物的位置，也會容易使訊號變差。如果用戶想讓Wi-Fi訊號更穩定，可以藉由以下幾種方式加強。

首先是將路由器擺放在空曠的位置，避免受到遮蔽物的影響。路由器的訊號是以360度弧形散發訊號，把路由器放在桌上或架子上，較不會影響訊號發送，並且也要盡量避免把路由器放在上述的物品周圍，避免受到電磁波影響。除此之外，專家也建議在需要用Wi-Fi看影片或打視訊電話的時候，不要使用微波爐，因為微波爐的大量輻射會干擾Wi-Fi訊號。

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