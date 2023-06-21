人生逆流？6月底前4星座痛改前非能變正向 黃子佼、炎亞綸、宥勝上榜

宥勝（左起）、黃子佼、炎亞綸。（本報資料照片）

近期社會不平靜，不少名人被爆料新聞，讓形象大傷，而就在6月最後一周，有4個星座遭遇逆流的狀況下，只要能夠痛改前非，並且發揚光大自己的優點，未來依舊非常看好，其中就包括近期的新聞人物星座。

牡羊座

努力過著生活的牡羊，在這即將結束的6月，度過了起伏不定但最後又會迎來順遂的一周。在工作中值得表揚、且幹勁十足。對於自己的優缺點向來都非常自知，改正自己最大缺點「情緒不穩定」，可以與同伴一起共創更好的未來。也為了提升未來的生活，並將自己的過去一一反省，6月底的牡羊還會有什麼樣的大動作來警醒自己呢？而非常恰巧，黃子佼 就是牡羊座的代表。

雙子座

天生擁有極大好奇心、對新鮮事物有許多興趣，在這即將月底的6月，雙子座可以度過開心又愉快的一周。值得表揚的地方在愛情當中，能夠理智的選擇，部會按照別人的意願給自己強加壓力。並且能夠真誠待人。邂逅來的愛情，來自於雙子展現出自己獨特的幽默風趣、見多識廣、大方得體，並向對方展示自己的真心，想要真心誠意地了解對方，並且改正自己過去處事不夠圓滑、真誠的一面，這意味著雙子座6月底將迎來好的正面發展，而宥勝 就是雙子座。

處女座

對於處女座來說，勤奮努力是自己畢生都要實踐的原則。即將到來的6月底，對處女座來說將充滿著機遇挑戰、重獲新生的一周。值得讚揚處女座的這個月，在交流、學習的過程中，將自己過去的沒自信、自卑感、膽小心裡，將大方的展示自我，並且有明確的目標，受到周遭人的肯定，改正了自我設限的格局。吳宗憲就是處女座代表。

天蠍座

注重魔鬼細節的天蠍座，富有感性的一面。即將迎來6月底的這周，感情會迎來好的一面。值得表揚的是天蠍座6月底這周，願意開始真正理解愛人、相信人、不感情用事。在遇到問題時，也不像以往的那種極端、不講理、不饒人，並且慢慢的改善自己占有慾太強、難親近的問題。學會在事情上的解決、不整天抱怨、浮躁，才是解決問題的根本方式，不過炎亞綸 也剛好是天蠍座。