釣客捕獲「3公尺大嘴河怪」 破世界紀錄…纏鬥40分鐘見本尊秒放生

(圖/取自IG「madcat_fishing」)

河怪出沒？一名釣客日前到河邊釣魚 ，竟意外掉到一隻體長將近3公尺的超巨大鯰魚，完全就是巨無霸河怪，這讓釣客相當興奮，因為這隻體型異常巨大的鯰魚可能有望打破新的世界紀錄。

綜合外媒報導，義大利 一名男子畢安卡爾第(Alessandro Biancardi)日前在倫巴底波河(Po river,Lombardia)釣魚，撒餌過後感受到一股巨大的拉力，他立刻察覺自己應該是釣上了巨大的魚類，於是拚了吃奶的力氣跟大魚纏鬥40分鐘，最終他將大魚拉上後發現竟然是一隻身接近3公尺的超巨形鯰魚。

畢安卡爾第表示，自己當下把這條大魚拉上來的時候嚇壞了，「這條巨型鯰魚是我23年來見過最大隻的，我確信我釣到一隻怪物」。畢安卡爾第為了確切知道這隻大鯰魚究竟有多長，立刻聯繫朋友帶工具前來測量這隻巨型河怪的大小，一量發現這隻大鯰魚體長竟達2.85公尺，有望突破世界紀錄。

據悉目前世界最長的鯰魚身長可以達到2.81公尺，畢安卡爾第所釣上的大鯰魚比世界紀錄多了0.04公尺，可以說是相當罕見。不過，畢安卡爾第事後指出，他擔心巨大鯰魚被釣上岸後因為測量身長太久耗盡精力死亡，更不想給牠造成壓力，因此只量了一次身長後就趕緊把鯰魚放回河內，連體重都沒來得及測量，「希望牠可以在河裡活得好好的」。

畢安卡爾第事後將當下測量到的巨大鯰魚長度紀錄傳送給國際釣魚協會(International Game Fish Association)，該協會將會協助畢安卡爾第了解這次釣到的大鯰魚是不是已經突破了世界最大鯰魚的紀錄。