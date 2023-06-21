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網紅控炎亞綸「在橫店強迫進入」台北家性愛遭偷拍

道歉有很多形式…炎亞綸現身受害者記者會 諮商師批他「沒學會尊重」

記者邱宜君／台北即時報導
炎亞綸（右）當面跟耀樂道歉。(記者李政龍／攝影)
炎亞綸（右）當面跟耀樂道歉。(記者李政龍／攝影)

台灣21歲抖音網紅耀樂昨天公開5年多前自己年僅16歲時，曾在違背自身意願下被知名藝人炎亞綸侵犯身體、拍攝私密影像，影像流出後對不聞不問甚至恐嚇等創傷。耀樂今午間召開記者會，炎亞綸無預警現身記者會，2度鞠躬道歉，離場時對媒體泣訴一切都是兩情相悅，結果耀樂當場趴桌崩潰，記者會被迫中斷。

對此，諮商心理師林萃芬表示，近期台灣me too事件看到有很多不同的道歉，「道歉是否受用，是由受害者決定，不是加害人決定。」林翠芬認為，炎亞綸一路都位居主導者地位，非常需要學習「尊重」。如果以對方身心健康為考量，應該要私下道歉，而不是在公開場合，為了保護自己和事業的角度做危機處理。

根據耀樂的自白，林萃芬分析，一直以來兩人關係發展過程都是炎亞綸主導，從關係開始、發生親密行為、拍攝私密影像，「炎先生都是一個強勢的主導者，另一方都只能被選擇、被接受，主導的過程造成對方心理多層傷害。」

林萃芬表示，當時耀樂還未成年，在重要的成長過程中經歷這一切，他受到創傷是多重的，包括關係從開始到結束，自己都無法獲得尊重，之後私密影像流出，還要承受對方不聞不問，受到威脅的創傷。通常這將導致長期的身心症狀，耀樂很可能長期經歷自卑、孤立無援、沒安全感，很難再信任他人，要完成學業等重要人生目標，也會更加艱辛。

「他今天好不容易鼓起勇氣開記者會，你又跑進來主導。」林萃芬指出，炎亞綸有一課非常需要學習，那就是「尊重」，進而以同理心去感同身受，才能真正明白，自己的所作所為對對方造成怎樣的影響。如果有同理心，應該更早道歉、影片流出時就關心對方、支持對方接受心理諮商，而不是現在才說要陪伴對方。

「他今天的行為是保護自己遠多於在乎對方身心健康。」林萃芬表示，無預警現身記者會，在對方不知情之下跑去道歉，這是為了保護自已的名譽和事業去做危機處裡，為了影響社會大眾看自己的角度。如果是要以對方的身心健康為考量，應該要私下道歉，而不是在公開場合去突襲人家。

林萃芬強調「道歉有很多形式，怎樣的道歉才有療癒的力量，是由受害者決定的，不是加害人。」這一連串的me too事件當中，社會大眾看到很多不一樣的道歉形式。什麼形式的道歉最好、怎樣道歉才是能讓人受用的，這都不是由道歉者來決定，而是由被害人決定，「希望炎先生也能了解這一點。」

炎亞綸 心理師 抖音

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