我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅控炎亞綸「在橫店強迫進入」台北家性愛遭偷拍

泰坦號搜救人員 「每30分鐘聽到1次撞擊聲」

搭機「腳一直往前伸」他怒拿飲料倒後方乘客 全網叫好

聯合新聞網／ 即時報導
男子氣不過女子把腳放在他的位置底下，拿飲料倒在對方腳上。（影片截圖）
男子氣不過女子把腳放在他的位置底下，拿飲料倒在對方腳上。（影片截圖）

一名男子近期在TikTok上分享自己搭機遇見「惡鄰」，後方乘客不但沒穿鞋，還一直把腳往前伸，令他十分困擾。不過男子後來突發奇想在女子腳上倒飲料，成功讓女子縮腳，也引來網友熱議。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名網友@danielgreen2426在TikTok分享自己的經歷。男子在影片中寫道：「我後面的女生一直把臭腳放在我椅子下」，畫面中可以看見，女子不但沒穿鞋子，還不斷把腳往前伸，看起來超級噁心。

男子為了讓女子收腳，故意拿飲料倒在女子腳上，沒想到剛開始女子動了動腳趾，不以為意地繼續把腳放在原地，於是男子又再次倒出更多飲料，而女子也隨後收腳。

不少網友都支持男子的做法，甚至留言提供自己的處理方式，有不少網友都說如果換成自己，一定會假裝「不小心」踩到對方的腳好幾次，也有網友認為男子應該直接告訴對方。

這類型的事情其實在大眾運輸上很常發生，之前就曾有一名網友分享一名乘客在飛機上脫鞋，還把腳放在冷氣出風口，讓周遭的人都覺得很噁心。不少網友都認為，在交通工具上隨意脫鞋不但很失禮也很危險，空服員應該要出面阻止。

@danielgreen2426 #feet #wet #plane #fyp #foryou #dgdecor ♬ original sound - DG decor

TikTok

上一則

難敵高失業浪潮 中國大量「全職兒女」飛奔回家啃老

延伸閱讀

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它
比利時網紅大叔詐死 搭直升機現身葬禮 還拍成影片上網

比利時網紅大叔詐死 搭直升機現身葬禮 還拍成影片上網
她受夠男友6年沒洗頭 幫洗一碰水…就沖出「詭異灰水」

她受夠男友6年沒洗頭 幫洗一碰水…就沖出「詭異灰水」
社交平台危害心理健康 馬州蒙郡公校提訴

社交平台危害心理健康 馬州蒙郡公校提訴

熱門新聞

先說出口的人就輸了！3星座提分手超絕情。（取材自pexels）

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

2023-06-17 22:01
果然只剩一張嘴！3星座講話最會畫大餅。（取材自pexels）

3星座出一張嘴：雙魚成天發夢、獅子自以為能做到 這個星座是慢郎中

2023-06-18 19:21
林志玲7年前比基尼照。（取材自微博）

林志玲7年前「比基尼辣照」被翻出 溼身曲線畢露震撼網友

2023-06-17 22:09
一名芝加哥女子在健身房跑步機上失足，結果褲子被扯下露出屁股。（影片截圖）

芝加哥健身女跑步機失足 褲子被扯下「露屁股」影片紅了

2023-06-14 20:03
飼主讓她剛整理乾淨的薩摩耶犬和哈士奇單獨一起玩，結果弄得滿身泥巴髒兮兮。(取材自微博)

薩摩耶被哈士奇帶壞 獨處5分鐘「雪球變黑炭」飼主崩潰

2023-06-12 22:05
疫情解封，全球觀光飯店業逐漸復甦。（飯店示意圖／Ingimage）

水瓶丟床底、鞋放保險櫃…空姐教戰「3住飯店技巧」 迷糊的你要知道

2023-06-14 04:40

超人氣

更多 >
不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火