難敵高失業浪潮 中國大量「全職兒女」飛奔回家啃老

中國年輕人流行當「全職兒女」，對某些人來說是「啃老」，但在健全的關係下，子女也有更多的時間能陪伴父母。圖為「我的非凡父母」劇照。（取材自微信）

中國青年失業率高居不下，放棄在大城市生活，回到老家找工作成了一大趨勢。甚至有人失業後選擇回家依靠父母，並伸手索取生活費，美其名為「全職兒女」，實際上與「啃老族」無異。

中國5月份16至24歲城鎮調查失業率20.8%，創歷史新高，顯示青年失業率問題難解。另據中國人社部估算，今年中國高校畢業生（包含大學在內的高等教育 學校）將達到1158萬人，再創歷史新高，求職市場情形將更加嚴峻。

就業 難、競爭大，許多人已經放棄在一線大城市找工作、生活，取而代之是到2、3線城市，甚至是回到老家所在的縣城謀求工作機會。於此同時，也有人藉此「契機」回到老家和父母同住，減少食宿開支、伸手拿錢過生活，當起「全職兒女」。

據英國廣播公司（BBC）中文網報導，「全職兒女」的現象在中國不少城市相繼出現。選擇這種生活方式的中國年輕人狀況相當類似，多是初入職場受挫、遭遇職涯瓶頸期或是失業，因此決定回到家裡與父母同住。

報導指出，有些人將這段遠離職場、陪伴父母的時間視為空檔年（Gap Year），藉此充電並釐清未來的規劃，然而也有人將「全職兒女」當作一份工作，甚至與父母簽訂了勞務契約，列出付出與報酬。

報導引述新加坡 國立大學李光耀公共政策學院助理教授陸曦指出，「全職兒女」是社會失業大潮下，不可避免的現象，背後顯示的是整個社會經濟嚴重下滑、萎縮的情形。

陸曦說，中國的「全職兒女」大部分是被迫待在家裡，沒有明確的職業規劃也不能積累社會實踐。隨著就業市場競爭越來越激烈，考公職與研究所的人數也越來越多；即便考上了，也將面臨未來失業市場更大的壓力，未必能夠找到一份合適的工作。

她提到，在這種情況下，許多人做「全職兒女」其實是自我價值沒有辦法得到社會肯定和接納時的一種自我麻醉，從政府的立場，使用這樣的新名詞，主要是為了避免使用「失業率」這類的字眼，藉此來減低社會矛盾。她說，「但追根究柢，全職兒女的本質就是失業」。

她評估，在中國青年失業率越來越高的情形之下，未來中國的全職兒女會越來越多，尤其是應屆畢業生。

另一方面，當社會中的全職兒女越來越多，將會使父母一輩的可支配收入逐步下降，特別是當父母還需支付一定的報酬給子女，最終導致整個家庭的消費能力下降，陸曦指出，「全職兒女越多，創造出新的財富減少，社會的消費降級越快」。