我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台5億男案偵結 殺人罪不起訴 「假結婚」分不到遺產

獨家／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

受不了粗鄙星座：金牛討厭吃東西有噪音 這星座「小動作NG就完蛋」

聯合新聞網／ 即時報導
對某些星座而言，無法忍受言行粗俗、不符禮儀的人。(ingimage)
對某些星座而言，無法忍受言行粗俗、不符禮儀的人。(ingimage)

每個人的性格不同，有的人要求比較高，無法忍受粗鄙的人事物，但也有比較隨和，能夠接納一切的人。日本網站「占TV」近來就分析十二星座，排行哪些星座最受不了個性比較狂野粗俗的人。

第12名 射手座

比起禮俗、氣質那些，射手座更在意的是「和這個人相處開不開心」。

第11名 牡羊座

牡羊座不在乎他人如何，所以粗不粗俗自然沒差。

第10名 雙子座

雙子座善於臨機應變，碰到粗俗的人，也懂得該怎麼去應對。

第9名 天蠍座

就算對方再怎麼粗俗，天蠍座也只會覺得「他就是這樣的人」。

第8名 巨蟹座

雖然碰到粗俗的陌生人會有些抗拒，但如果對方是好友或家人，就能夠接受。

第7名 水瓶座

水瓶座對於稍微有點粗俗還能忍受，但越界了就不行。

第6名 雙魚座

雙魚座其實不太喜歡粗俗的態度，但因為怕被討厭，所以不太會直說。

第5名 魔羯座

魔羯座恪守規矩，對於沒有禮貌、服裝紊亂的人一概不理。

第4名 獅子座

碰到粗俗的人，獅子座會產生優越心態，認為對方在自己之下。

第3名 天秤座

天秤座重視和諧，而違反禮儀、粗俗的言行，容易造成場面尷尬。特別是沒有顧慮他人想法的作為，絕對會造成困擾。因此碰到這樣的人，天秤座甚至會視為敵人看待。

第2名 金牛座

受「美麗之星」金星支配的金牛座，本身就憧憬氣質高雅出眾的人。反之，言行舉止不當，像是滿口髒話、吃東西噪音很大的人，會讓他們覺得這一點都不美，而從內心產生厭惡感。

第1名 處女座

有著潔癖的處女座，非常重視一個人的儀表舉止。即使只是一些小動作不合禮儀，也會招來他們的反感。像是不管再喜歡的人，只要一旦發現對方的鬍子沒有刮乾淨，就會一下子失去熱忱。

日本

上一則

黃子佼深陷性騷風波 代言品牌開第一槍示範「真切割」

下一則

沒有中國帳戶不用怕「支付寶」綁萬事達卡也能通了

延伸閱讀

黃子佼、「蕾神」都是這星座 網咸認：一炸開六親不認

黃子佼、「蕾神」都是這星座 網咸認：一炸開六親不認
舊愛最美？雙魚「最容易和前任復合」這星座攻勢讓人無法招架

舊愛最美？雙魚「最容易和前任復合」這星座攻勢讓人無法招架
9家航空 獲LAX無噪音飛行獎

9家航空 獲LAX無噪音飛行獎
星座／6月18日至6月24日 天秤座充實開心 天蠍座獲得褒獎

星座／6月18日至6月24日 天秤座充實開心 天蠍座獲得褒獎

熱門新聞

先說出口的人就輸了！3星座提分手超絕情。（取材自pexels）

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

2023-06-17 22:01
果然只剩一張嘴！3星座講話最會畫大餅。（取材自pexels）

3星座出一張嘴：雙魚成天發夢、獅子自以為能做到 這個星座是慢郎中

2023-06-18 19:21
林志玲7年前比基尼照。（取材自微博）

林志玲7年前「比基尼辣照」被翻出 溼身曲線畢露震撼網友

2023-06-17 22:09
一名芝加哥女子在健身房跑步機上失足，結果褲子被扯下露出屁股。（影片截圖）

芝加哥健身女跑步機失足 褲子被扯下「露屁股」影片紅了

2023-06-14 20:03
飼主讓她剛整理乾淨的薩摩耶犬和哈士奇單獨一起玩，結果弄得滿身泥巴髒兮兮。(取材自微博)

薩摩耶被哈士奇帶壞 獨處5分鐘「雪球變黑炭」飼主崩潰

2023-06-12 22:05
疫情解封，全球觀光飯店業逐漸復甦。（飯店示意圖／Ingimage）

水瓶丟床底、鞋放保險櫃…空姐教戰「3住飯店技巧」 迷糊的你要知道

2023-06-14 04:40

超人氣

更多 >
不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它
長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火
6月19日「六月節」 為何是聯邦國定假？

6月19日「六月節」 為何是聯邦國定假？