黃子佼深陷性騷風波 代言品牌開第一槍示範「真切割」

有網友分享，黃子佼所代言的連鎖眼鏡品牌，在店招布條的頭像部分被切除了（上）；下圖則是原有設計。（圖／摘自路上觀察學院、寶島眼鏡提供）

台灣知名主持人黃子佼 日前認了曾對未成年少女性騷 後，還狂開地圖炮，大爆13位藝人黑歷史，之後更一度傷害自己身體，引起社會大眾譁然。雖然現在黃子佼已經出院返家休養，但過去因為藝人光環所接下的各類公部門活動與商業主持紛紛喊卡或換人，而且代言品牌也跳出來開第一槍，示範何謂「真切割」！

在黃子佼的性騷事件爆發，引起社會大眾矚目之後，就有網友發現，他所代言的連鎖眼鏡品牌，在店招布條的頭像部分被切除了，讓人感到意外。這家全台最大的本土眼鏡通路暨品牌，過去鮮少有品牌代言人，主要都把重心放在產品經營上，對外的印象也多是主打護眼，串聯眼科、醫美診所提升配鏡體驗。過去僅有2020年品牌迎來創立40周年，才找了徐若瑄來擔任該年度的代言人，此後便不再見到同樣的品牌角色。不過，該連鎖眼鏡今年5月才舉辦記者會，風光宣布黃子佼睽違7年擔任代言人，當時還找了同為節目主持人也是廚師的詹姆士來對談，疫情 下工作生活及用眼習慣的變化，記憶猶新。