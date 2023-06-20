星級評論／受害者之外 #MeToo風暴更令人心疼的女人們

孟耿如(右)表示將陪黃子佼「一起面對」。圖／摘自臉書

「#MeToo」風暴延燒到演藝圈，如滾雪球般持續擴大，甚至比在政治圈時的效應更驚心動魄，從許傑輝宣布全面退出演藝事業，到黃子佼 自殘送醫，這些做錯事的男人，需要為過去的行為付出代價，但為何業力也要另一半一同承擔？看著孟耿如紅著雙眼步出醫院受訪，著實心疼這些代夫謝罪的女子們。

許傑輝的另一半並非圈內人，卻也因丈夫的性騷擾 紛爭，被挖出許多過去上節目的畫面，以及人身背景，朋友也說，在許傑輝宣布退出演藝圈後，她異常平靜地令人擔心。

許傑輝因爆出性騷擾紛爭，宣布退出演藝事業。記者李政龍／攝影

接著是黃健瑋捲入「趁機性交」紛爭，即使他已發聲明，表示過去的行為沒有違法，同樣是演員的妻子蔡亘晏（爆花）仍被關注，發聲挺尪：「我和他結婚之前就已經摸透透他的過往了，但他是一個做事有底線、有原則的人，不會做出違法的事。」替老公背書。

黃健瑋(右)被爆曾「趁機性交」，妻蔡亘晏發生力挺。圖／大慕影藝提供

人設大翻車的宥勝 ，被爆對多名女性工作人員猥褻，甚至婚內出軌，在臉書發的道歉聲明：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」卻隻字未提到對妻子慈惠的歉意，他最該道歉的，絕對是替他維持好男人、好爸爸形象，多年來支持他演藝工作甚至任性拋家冒險的的太太。

慈惠從宥勝還是新人時就一直陪在身邊，過去大家喚她「小間」，婚後專心在家陪伴兩個孩子，換另一種方式支持宥勝的事業，甚至為了宥勝的迷你屋夢想，舉家搬到台中，老公北上拍戲時，她就得過著「偽單親」的生活。這些和過去工作到處走跳的生活截然不同，可以想像她心中有多鬱悶。

直到這幾年，孩子比較大了，慈惠也開始著手自己的新事業，原本近幾日要舉辦加盟線上說明會，沒想到又遇老公「翻車」，也只能延期。

印象中的「小間」，雖然瘦瘦地、皮膚黝黑、眼睛大大，不笑的時候難免讓人覺得嚴肅、難親近，但只要和她搭話，她一定笑臉迎人，且不會對人大小眼。退居家庭主婦後，有時宥勝舉辦媒體餐敘，她也會帶著孩子出席，一方面重溫工作時的氣氛，一方面也是為宥勝塑造「好爸爸」形象，為了這個男人用心良苦。

宥勝(左)的妻子慈惠曾代夫向受害者道歉。圖／摘自臉書

宥勝的道歉聲明中全然沒有提到她，但慈惠卻要為老公的錯事向被害者道歉，從被害者曝光的訊息中，慈惠誠懇地表達歉意，甚至比後來宥勝自己傳給被害者的訊息有誠意多了，但更令人心疼的，是訊息中曝光慈惠隱忍宥勝出軌2年多。或許是為了家庭、孩子選擇原諒、支持另一半，但重要的是，一直被保護的那個人，到底有沒有轉過頭來好好地看看、好好地在乎一直支撐你的強大後盾？

這幾年形象一直很好的黃子佼，也被爆捲入性騷擾紛爭，他的道歉影片卻大爆走，隨後自殘送醫，震驚演藝圈。最讓人不捨的，還是外表看似堅強、鎮定的妻子孟耿如，不知她從發現老公自殘、送醫、面對媒體，一路內心該有多慌，卻要強逼自己冷靜面對一切，看到她在出面受訪最後，仍不忘提醒大家把空間還給真正需要醫療資源的民眾，實在成熟的令人揪心。

孟耿如4年前送走弟弟，黃子佼一路相陪，不可能不知道這對妻子的心中造成多大的傷痛，卻在崩潰後選擇自殘，讓孟耿如再次經歷這種驚嚇。尤其黃子佼也提到，孟耿如全然不知自己過去這些行為，卻突然要承受這一切，還要處理後續，照顧住院的丈夫、年幼的女兒，喊話：「一起面對。」這擔子對她來說實在太重了，希望她自己也要好好保重身體。

或許當下黃子佼萬念俱灰，甚至覺得自己消失對妻女來說才是最好的，但請為了愛你和你愛的人多停一秒鐘，一個人的離去，絕對不會解決任何問題，只會留下更多傷痛。