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狗血教母出手了 想像力沒盡頭…新劇找「大滿貫影后」 觀眾驚掉下巴

記者梅衍儂／即時報導
韓劇「榴蓮小姐」即將開播。圖／龍華電視提供
韓劇「榴蓮小姐」即將開播。圖／龍華電視提供

韓國三大狗血劇編劇教母之一的林成漢首部奇幻穿越家庭劇「榴蓮小姐」即將開播，近日預告釋出，古代與現代的穿插，讓觀眾猜不透走向，引發網友討論，直呼「編劇的想像力果然沒有盡頭」、「期待驚掉下巴的劇情」。

林成漢曾經寫出收視高達57%的韓劇「看了又看」、收視48%「背叛愛情」、收視44.9%「老天爺啊！給我愛」等多部高收視率的戲劇，有「韓國收視率製造機」之稱，這次再出新作讓觀眾十分期待。

主角崔明吉出道42年，演過多部膾炙人口的戲劇，像是「明成皇后」、「紅色高跟鞋」等，紮實的演技曾獲得百想藝術大獎、青龍電影獎及大鐘獎三大電影獎，是韓國大滿貫影后，這也是她繼「溫達王子」時隔23年再次與林成漢合作，她表示：「時隔許久再次見到編劇似乎是一種緣分，作為演員也是新的挑戰，編劇總是以新穎的題材 走在時代前端，像這次我飾演的白道伊，作為人類、女人、妻子、母親，可以展現多重樣貌並引起共鳴，觀眾會隨著白道伊的情緒，時而開心時而流淚。」

另外，朴柱美曾在「紳士的品格」飾演張東健的初戀，在「我的ID是江南美人」飾演車銀優的媽媽，這次在「榴蓮小姐」中飾演來自200年前朝鮮王朝的名門女子杜榴蓮，擁有仙女般的外貌，以及談吐溫婉，是個「外柔內剛」的女性，與GD的姐夫金敏俊在戲中有多場精彩對手戲。

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