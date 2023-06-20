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沒錢硬是「120期分期」買法拉利F355 十年後倒賺一筆

聯合新聞網／即時報導
一位收入不高的日本男子十年前買下一台法拉利，如今還完分期付款，車子的市價也翻倍。法拉利示意圖，非當事車。(取材自法拉利官網)
一位收入不高的日本男子十年前買下一台法拉利，如今還完分期付款，車子的市價也翻倍。法拉利示意圖，非當事車。(取材自法拉利官網)

說到法拉利，一般人都會認為是一款價格昂貴，高攀不起的名貴車款，不管再怎麼喜愛，也很難實際去購買這輛車。不過有位日本民眾，即便收入不高，還是咬著牙分期買下了一輛法拉利跑車，且在事隔多年，反而出現意外的結果。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位名叫大野善直的54歲男子，十年前曾經看上了「法拉利F355」，並打算買下這輛車。然而，當時法拉利F355要價700萬日幣（當時幣值約7萬3300美元），可同期大野的年收入僅272萬日幣（當時幣值約2萬8500美元），經濟狀況明顯難以負擔。

不過大野並不放棄，他選擇了分期付款10年，共120期的方式支付費用。為了能償還金額，大野夫妻時常兼差賺錢，所幸他們住在鄉下地方，有自己的車庫能夠放車，不需要支付額外費用。且在三年前，他們也停止進行車檢，省下了汽油費、車稅和保險稅等金額。

十年後的今天，大野總算還完分期付款，讓這台法拉利完全成為他的私人愛車。而這幾年來，法拉利F355的市場價也一路上升，如今已漲到了2000萬日圓（約14.2萬美元）的價格，讓大野當初不惜砸錢買車的投資，最終反而還倒賺一筆。

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