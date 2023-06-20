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全球「最貴城市」上海只排第2 紐約竄升到第5名

編譯季晶晶／綜合外電
瑞士寶盛針對高淨值人士進行美好生活的成本調查，新加坡首次登上全球最貴城市排行榜榜首。(路透)
瑞士寶盛針對高淨值人士進行美好生活的成本調查，新加坡首次登上全球最貴城市排行榜榜首。(路透)

想將自己打造成全球富豪重鎮的新加坡，首次成為瑞士寶盛（Julius Baer）調查裡的全球最貴城市。台北在此一排行榜的排名則由去年的第三滑落到今年的第八。

新加坡去（2022）年是排行榜上的第五名，今年一舉超越上海、台北和香港奪冠。上海由榜首落到第二名，香港由第四名升上第三名。

作為亞洲在疫情期間最早重新開放邊界的地方之一，新加坡對高凈值人士的吸引力反映在物價上漲上。根據寶盛周二發布的報告，到2022年底，新加坡境內估計有1,500個家族辦公室，是前一年的兩倍，而這裡也是全球買車最貴的地方。

報告指出，生活水準攀升以及對當地基礎設施不斷膨脹的需求，意味想在新加坡過上好生活並不便宜，「市場對住宅有極高的需求，被徵收了懲罰性規費的汽車和基本醫療保險的價格比全球平均分別高出133%和109%」。

瑞士寶盛的生活型態指數透過分析住宅、汽車、商務艙機票、商學院、品酒會和其他奢侈品，針對全球25個主要城城市，調查維持高淨值「美好生活」方式的相對成本並進行排名。亞洲已連續第四年成為過上好生活的最貴地區。

另一個排名大躍進的城市是紐約，去年第11名但今年升到第五名，原因是美元升值以及從疫情中反彈。

倫敦從第二名下滑到第四名。根據寶盛，英國脫歐和「隨之而來的動蕩」繼續損害英國聲譽，倫敦現在面臨杜拜和新加坡等新興金融中心的強力競爭。

自寶盛開始編纂報告以來，歐洲、中東和非洲地區首次成為最負擔得起過上好生活的地區，歐洲城市的排名下降。

阿聯的杜拜首次躋身前十名，列在第七，蘇黎世被擠到第14。寶盛說，在今年的指數中，阿聯有「明星表現」，大量富裕人士搬遷影響房地產的價格和需求。

這份調查在2023年2月至3月間進行，對象是家庭資產存放銀行帳戶超過100萬美元的高凈值人士。

新加坡 疫情 汽車

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