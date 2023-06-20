全球「最貴城市」上海只排第2 紐約竄升到第5名

瑞士寶盛針對高淨值人士進行美好生活的成本調查，新加坡首次登上全球最貴城市排行榜榜首。(路透)

想將自己打造成全球富豪重鎮的新加坡 ，首次成為瑞士寶盛（Julius Baer）調查裡的全球最貴城市。台北在此一排行榜的排名則由去年的第三滑落到今年的第八。

新加坡去（2022）年是排行榜上的第五名，今年一舉超越上海、台北和香港奪冠。上海由榜首落到第二名，香港由第四名升上第三名。

作為亞洲在疫情 期間最早重新開放邊界的地方之一，新加坡對高凈值人士的吸引力反映在物價上漲上。根據寶盛周二發布的報告，到2022年底，新加坡境內估計有1,500個家族辦公室，是前一年的兩倍，而這裡也是全球買車最貴的地方。

報告指出，生活水準攀升以及對當地基礎設施不斷膨脹的需求，意味想在新加坡過上好生活並不便宜，「市場對住宅有極高的需求，被徵收了懲罰性規費的汽車 和基本醫療保險的價格比全球平均分別高出133%和109%」。

瑞士寶盛的生活型態指數透過分析住宅、汽車、商務艙機票、商學院、品酒會和其他奢侈品，針對全球25個主要城城市，調查維持高淨值「美好生活」方式的相對成本並進行排名。亞洲已連續第四年成為過上好生活的最貴地區。

另一個排名大躍進的城市是紐約，去年第11名但今年升到第五名，原因是美元升值以及從疫情中反彈。

倫敦從第二名下滑到第四名。根據寶盛，英國脫歐和「隨之而來的動蕩」繼續損害英國聲譽，倫敦現在面臨杜拜和新加坡等新興金融中心的強力競爭。

自寶盛開始編纂報告以來，歐洲、中東和非洲地區首次成為最負擔得起過上好生活的地區，歐洲城市的排名下降。

阿聯的杜拜首次躋身前十名，列在第七，蘇黎世被擠到第14。寶盛說，在今年的指數中，阿聯有「明星表現」，大量富裕人士搬遷影響房地產的價格和需求。

這份調查在2023年2月至3月間進行，對象是家庭資產存放銀行帳戶超過100萬美元的高凈值人士。