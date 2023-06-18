我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剛移民就失明 華女40歲學英文念大學 實現人生大逆襲

南加奢華車展「Concours d'Elegance」 經典名車列陣

法國的歐洲AI重鎮夢：將瘋狂投資 打造兩三家全球大咖

編譯季晶晶／綜合18日電
法國總統馬克宏（中）上周參加Viva Tech時告訴媒體，法國將把自己定位為歐洲AI重鎮。(路透)
法國總統馬克宏（中）上周參加Viva Tech時告訴媒體，法國將把自己定位為歐洲AI重鎮。(路透)

法國正努力將自己定位為歐洲AI重鎮，大力支持此一快速成長並掀起熱潮的技術。

財經網站CNBC報導，法國總統馬克宏上周表示：「我認為在歐洲大陸我們是AI第一大國，必須加速發展。」

世界各國都希望定位為革命性技術AI重鎮，該技術具戰略意義，影響從金融到醫療的各行各業，但也被捲入中美之間更廣泛的科技戰。

在法國年度科技展Viva Tech，不管是新創或成熟的科技公司、銀行或化妝品和銀行業公司，每個人都在談AI。馬克宏、法國財長勒麥爾和數位轉型部長巴羅出席活動表達支持。馬克宏說：「我們將在培訓和研究方面瘋狂投資」。雖然美國在許多方面被視為AI的領導者，但法國希望迎頭趕上。

他說：「相信我，很明顯美國位列第一有充分理由，因為它的國內市場規模巨大。我希望我們能明顯縮小差距，投入更多，發展更多，並更快加速。」

但巴黎的雄心壯志在歐盟內部也面臨激烈競爭。約翰霍普金斯大學Institute of Assured Autonomy聯合主任Anton Dahbura透過電郵告訴CNBC：「法國絕對有機會成為歐洲的領導者，但它面臨著來自德國和英國的激烈競爭。」英國首相蘇納克過去一周也提出英國成為全球AI中心的主張。

Dahbura說，法國想要成功，須「在已經很強大的經濟領域，利用AI有所作為」，例如製造業和製藥業。他說：「現在是關鍵時刻，要有戰略眼光，確定具有獨特競爭力的具體領域，並對AI進行大量投資，以建立優勢」。

雖然法國沒有美國那樣的AI巨擘，例如投資OpenAI的微軟，以及晶片製造商輝達（Nvidia），但馬克宏希望在該技術領域創造兩到三個 「全球大咖」。

AI 馬克宏 投資

上一則

雙胞胎姊妹與雙胞胎兄弟交往 自爆常搞不清誰是伴侶

下一則

MLB／弟弟扔回界外球惹哥哥爆哭 紅襪終結者緊急救援

延伸閱讀

亞美尼亞詩人馬努尚二戰時反抗納粹 將入祀法國先賢祠

亞美尼亞詩人馬努尚二戰時反抗納粹 將入祀法國先賢祠
競爭激烈 為爭取主辦2030世博會 義媒曝義大利總理將親赴法國

競爭激烈 為爭取主辦2030世博會 義媒曝義大利總理將親赴法國
「馬馬」巴黎相會 法總統將向馬斯克爭取特斯拉設廠

「馬馬」巴黎相會 法總統將向馬斯克爭取特斯拉設廠
法媒：馬克宏致電南非總統 想參加8月金磚峰會

法媒：馬克宏致電南非總統 想參加8月金磚峰會

熱門新聞

根據星座的不同，對事情的思考速度可能也不同。示意圖。（取材自ingimage）

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

2023-06-11 04:25
先說出口的人就輸了！3星座提分手超絕情。（取材自pexels）

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

2023-06-17 22:01
漢克斯表示她入住飯店時，有兩項東西絕對不會使用。（取材自canva）

前飯店經理曝房間「2物品」超噁千萬別用：嚇到不敢再住

2023-06-12 00:16
飼主讓她剛整理乾淨的薩摩耶犬和哈士奇單獨一起玩，結果弄得滿身泥巴髒兮兮。(取材自微博)

薩摩耶被哈士奇帶壞 獨處5分鐘「雪球變黑炭」飼主崩潰

2023-06-12 22:05
林青霞43年前與秦漢親密合照。（取材自微博）

林青霞43年前性感時尚照曝光 牛仔外套裡「只有一件比基尼」

2023-06-11 23:24
林志玲7年前比基尼照。（取材自微博）

林志玲7年前「比基尼辣照」被翻出 溼身曲線畢露震撼網友

2023-06-17 22:09

超人氣

更多 >
中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待
遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國
特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元

特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元
「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來

「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來
女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治