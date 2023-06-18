法國的歐洲AI重鎮夢：將瘋狂投資 打造兩三家全球大咖

法國總統馬克宏（中）上周參加Viva Tech時告訴媒體，法國將把自己定位為歐洲AI重鎮。(路透)

法國正努力將自己定位為歐洲AI 重鎮，大力支持此一快速成長並掀起熱潮的技術。

財經網站CNBC報導，法國總統馬克宏 上周表示：「我認為在歐洲大陸我們是AI第一大國，必須加速發展。」

世界各國都希望定位為革命性技術AI重鎮，該技術具戰略意義，影響從金融到醫療的各行各業，但也被捲入中美之間更廣泛的科技戰。

在法國年度科技展Viva Tech，不管是新創或成熟的科技公司、銀行或化妝品和銀行業公司，每個人都在談AI。馬克宏、法國財長勒麥爾和數位轉型部長巴羅出席活動表達支持。馬克宏說：「我們將在培訓和研究方面瘋狂投資 」。雖然美國在許多方面被視為AI的領導者，但法國希望迎頭趕上。

他說：「相信我，很明顯美國位列第一有充分理由，因為它的國內市場規模巨大。我希望我們能明顯縮小差距，投入更多，發展更多，並更快加速。」

但巴黎的雄心壯志在歐盟內部也面臨激烈競爭。約翰霍普金斯大學Institute of Assured Autonomy聯合主任Anton Dahbura透過電郵告訴CNBC：「法國絕對有機會成為歐洲的領導者，但它面臨著來自德國和英國的激烈競爭。」英國首相蘇納克過去一周也提出英國成為全球AI中心的主張。

Dahbura說，法國想要成功，須「在已經很強大的經濟領域，利用AI有所作為」，例如製造業和製藥業。他說：「現在是關鍵時刻，要有戰略眼光，確定具有獨特競爭力的具體領域，並對AI進行大量投資，以建立優勢」。

雖然法國沒有美國那樣的AI巨擘，例如投資OpenAI的微軟，以及晶片製造商輝達（Nvidia），但馬克宏希望在該技術領域創造兩到三個 「全球大咖」。