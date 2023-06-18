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雙胞胎姊妹與雙胞胎兄弟交往 自爆常搞不清誰是伴侶

聯合新聞網／綜合報導
不只拉里莎跟姊姊是雙胞胎，就連交往的對象也都是雙胞胎。（取材自TikTok@larissaalazzarin）
不只拉里莎跟姊姊是雙胞胎，就連交往的對象也都是雙胞胎。（取材自[email protected]

巴西一對雙胞胎姊妹在社群媒體上分享自己跟雙胞胎兄弟交往的過程，兩對雙胞胎交往鬧出不少笑話，也引來不少網友留言討論。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，19歲的拉里莎（Larissa Lazzarin）跟樂提西亞（Leticia Lazzarin）是一對雙胞胎姊妹。她們跟另一對雙胞胎兄弟菲利浦（Filipe Orsato）和路卡斯（Lucas Orsato）正在交往，菲利浦是樂提西亞的男友，路卡斯則是拉里莎的男友。

近期拉里莎在TikTok上分享一部影片，不只有1200萬次點閱率，還吸引不少網友討論。影片中拉里莎拍到自己的姊姊在跟菲利浦聊天，但是拉里莎卻以為跟姊姊講話的是自己的男友路卡斯。

@larissaalazzarin

O nó que da na cabeça 😂 #gemeas #gemeo #namorados #troca #audio #fypシ #fy #gemeos #viral #foryoupage #viralvideotiktok

♬ som original - Casal twins

拉里莎把鏡頭轉向旁邊，路卡斯正在旁邊運動，拉里莎這才發現跟姊姊聊天的不是自己的男友。她在影片中開玩笑說，另一對雙胞胎實在長得太像了，可能就連她們不小心換對象交往都不會發現。

不少網友看了都覺得這個情形超爆笑，有網友就說健身房的人一定覺得很奇怪，為什麼有兩對長得一模一樣的人在不同地方運動。另一名網友則說，如果他們結婚以後生下雙胞胎小孩，那結果一定會更有趣。也有網友建議，是不是應該戴個手環之類的好辨識男友的身分。

社群媒體 健身 巴西

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