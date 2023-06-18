雙胞胎姊妹與雙胞胎兄弟交往 自爆常搞不清誰是伴侶

巴西 一對雙胞胎姊妹在社群媒體 上分享自己跟雙胞胎兄弟交往的過程，兩對雙胞胎交往鬧出不少笑話，也引來不少網友留言討論。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，19歲的拉里莎（Larissa Lazzarin）跟樂提西亞（Leticia Lazzarin）是一對雙胞胎姊妹。她們跟另一對雙胞胎兄弟菲利浦（Filipe Orsato）和路卡斯（Lucas Orsato）正在交往，菲利浦是樂提西亞的男友，路卡斯則是拉里莎的男友。

近期拉里莎在TikTok上分享一部影片，不只有1200萬次點閱率，還吸引不少網友討論。影片中拉里莎拍到自己的姊姊在跟菲利浦聊天，但是拉里莎卻以為跟姊姊講話的是自己的男友路卡斯。

拉里莎把鏡頭轉向旁邊，路卡斯正在旁邊運動，拉里莎這才發現跟姊姊聊天的不是自己的男友。她在影片中開玩笑說，另一對雙胞胎實在長得太像了，可能就連她們不小心換對象交往都不會發現。

不少網友看了都覺得這個情形超爆笑，有網友就說健身 房的人一定覺得很奇怪，為什麼有兩對長得一模一樣的人在不同地方運動。另一名網友則說，如果他們結婚以後生下雙胞胎小孩，那結果一定會更有趣。也有網友建議，是不是應該戴個手環之類的好辨識男友的身分。