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「閃電俠」接棒北美票房冠軍 「元素方城市」第2名

中新社／洛杉磯18日電
「閃電俠」是今年大受注目的超級英雄大片。（圖：華納兄弟提供）
「閃電俠」是今年大受注目的超級英雄大片。（圖：華納兄弟提供）

繼「蜘蛛人」和「變形金剛」之後，「閃電俠」首映接棒，成為北美周末票房新科冠軍。

據票房統計網站Box Office Mojo6月18日發佈的電影市場數據，18部影片北美周末票房（16日至18日）報收約1.64億美元，與前一周末相比變化不大。以美國DC超級英雄電影「閃電俠」（The Flash）領銜，「元素方城市」（Elemental）、「小行星城」（Asteroid City）和「黑化遊戲」（The Blackening）等16日亮相的4部新片衝入最新一期北美周末票房十強。

奇幻冒險動作片「閃電俠」以約5510萬美元首映周末票房，輕鬆登上北美周末票房排行榜榜首。加上海外市場，該片總票房現約1.39億美元。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.4、MTC評分56、爛番茄新鮮度67%，CinemaScore打分為B。

「元素方城市」是北美票房亞軍。（取材自IMDb）
「元素方城市」是北美票房亞軍。（取材自IMDb）

迪士尼最新動畫片「元素方城市」緊隨其後，以約2950萬美元首映周末票房摘得本期榜單亞軍。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.3、MTC評分59、爛番茄新鮮度76%，CinemaScore打分為A。

驚悚恐怖喜劇片「黑化遊戲」以約600萬美元首映周末票房位列本期榜單第6名。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.5、MTC評分70、爛番茄新鮮度86%，CinemaScore打分為B＋。 

「小行星城」僅以個位數的放映影院數量收獲約79萬美元首映周末票房，躋身本期榜單第10位。目前主要電影網站對這部喜劇愛情劇情片的評價為IMDb評分7.0、MTC評分75、爛番茄新鮮度74%。

受新片票房分流等因素影響，奇幻冒險喜劇動畫片「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse）此番以約2780萬美元周末票房、49.9%環比跌幅，從上期榜單亞軍降至本輪排名第三位。這部美國漫威新作迄今在北美地區收獲約2.85億美元，全球票房接近5億美元。 

「變形金剛：萬獸崛起」（Transformers: Rise of the Beasts）第二個上映周末票房環比跌幅達67.2%，以約2000萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名第4位。目前這部科幻冒險動作片北美累計票房已突破1億美元；加上海外市場，迄今總票房約2.27億美元。

迪士尼真人版「小美人魚」（The Little Mermaid）則以49.9%環比跌幅、約1160萬美元周末票房，從上期榜單季軍退居本輪排名第5位。目前這部奇幻歌舞愛情片北美累計票房約2.55億美元，全球票房約4.68億美元。

此外，漫威超級英雄電影「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol.3）、懸疑恐怖片「鬼出櫃」（The Boogeyman）和動作冒險片「玩命關頭10」（Fast X）亦留駐本期北美周末票房十強。

電影 迪士尼 蜘蛛人

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