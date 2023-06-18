3星座出一張嘴：雙魚成天發夢、獅子自以為能做到 這個星座是慢郎中

果然只剩一張嘴！3星座講話最會畫大餅。（取材自pexels）

在生活中，總會遇到一些特別會說話的人，但有人說話實在，卻也有人只會出一張嘴，說話就是畫著大餅讓對方充飢，聽的當下是十分心動，但當無法兌現時，難免會感受到無奈。這種人說的話不能全信，因為會騙到的，都是那些真的會相信的人。以下3星座講話就是容易畫大餅，有時候就要多注意。

一、獅子座

獅子座是一個內心有許多計畫與夢想的星座。對於未來，總會興奮制定各種不同的計畫，這也是獅子座充滿野心的一大特點。然而，獅子座也就證明自己的虛榮心，有時說話會有些不太切實際，有時候周邊的人明明聽出來，卻又不想說破的那種尷尬。

獅子座也因為常常會想得到，但實質上得到的少，也是一種虎頭蛇尾的表現。往往會有很多計畫、想法，但礙於自己的能力所限，所以導致獅子讓人有話可說，或是為了吸引對象的注意，擁有美好的形象而去畫得餅。

當然也不能完全否定，從獅子座的身上能學到一個積極的品質，例如熱情、樂觀、積極等。在心情低下時，獅子也會給予適當的鼓勵及支持，最重要的事，盡量實現自己能力所及的計畫跟目標，不要只停留在幻想的層面。

二、雙魚座

雙魚座的優點如溫柔、為對方著想等，讓很多人喜歡，但有時候，富有想像力、創造力的雙魚座，會沈浸在自己的夢想當中。雙魚座的語言表達非常出色，往往可以用最好的形容詞來表達自己的夢想及願望，讓他人為之心動。然而這些夢想、目標，在他人眼中，卻是缺乏行動力的，進而走向「畫大餅」的困境之中，另一半總覺得夢想跟目標似乎跟自己想的不太一樣。

雙魚座的願望，通常非常難實現，這也是因為經常在夢想中徘徊，不知道何時才要身心合一，讓行動與夢想平行。雙魚很難找到一個切入點去實現夢想。所以想要雙魚座去實踐行動，去追尋真實的夢想，只要請他們看清事實。

三、金牛座

慢熱、溫吞的金牛座，無論做什麼事情都需要一段時間來適應新的環境、新的事物。除此之外，金牛座做事情其實是慢郎中，很多時候拖拖拉拉的，有很多想法，卻無法用意志力去堅持著，容易半途而廢。

內心敏銳的金牛座，擅長了解別人內心的想法跟需求。知道別人喜歡什麼、相信什麼，因此會運用自己巧妙心思來給予攻勢，畫出大餅，總比都沒有看見希望來得好。但金牛座也不是什麼樣的壞人，給人帶來希望、動力，會讓人們對於生活充滿信心跟熱情，排除金牛座喜歡拖拖拉拉的個性，其實金牛座有很多值得學習的地方。

金牛座的耐性、毅力、包容各方面都非常出色，善於攻心，運用巧妙的溝通方式，與人用心的交流，並且堅持自己的原則。