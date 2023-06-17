我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

布林肯已飛抵北京 中國外交部美大司司長接機

去東京教書的馬雲回杭州了 現身阿里全球數學競賽決賽

中國新聞組／綜合報導
阿里巴巴創辦人馬雲17日現身在杭州舉行的2023阿里巴巴全球數學競賽決賽。（取自「達摩院」公眾號）
阿里巴巴創辦人馬雲17日現身在杭州舉行的2023阿里巴巴全球數學競賽決賽。（取自「達摩院」公眾號）

據東京大學官網16日消息，12日晚間，阿里巴巴創辦人馬雲出席在東京大學舉辦的一場研討會並發言。來自阿里巴巴集團的官方訊息，17日下午， 在杭州舉行的2023阿里巴巴全球數學競賽決賽，馬雲已經現身現場觀賽。

「達摩院」官方公眾號指出，來自全球19個國家的685位選手，從5萬多名參賽者中脫穎而出，17日晉級時長8小時的終極對決。開賽前，馬雲來到杭州現場觀賽，了解決賽情況，並與參賽選手、命題老師在線交流，暢談數學。

馬雲說，大賽會不斷創新，給熱愛數學的人們帶來新的樂趣。這一全球最大的在線數學賽事，由馬雲於2018年發起，旨在通過有趣的競賽激發人們對數學的熱愛，從而推動學科發展。

這一公益賽事已連續第5年舉辦，不設報名門檻，全程線上舉行，希望能最大限度激發世界各地數學愛好者的參與熱情，5年來累計吸引超過25萬人參賽。

據了解，決賽分五個數學賽道，每個賽道五道大題，每道題都由命題組老師精心設計，考驗選手的數學思維和平時的積累思考，不需要事先「刷題」（做練習題），也無法提前準備。

中國證券時報報導，685位決賽選手中，既有全球頂尖大學的數學系學生，也有律師、銷售員、文物修復師、程式設計師、快遞員等各行各業人士。今年的預賽吸引了5萬多人參加，其中近半數是女性；年齡最大的67歲，也有初中生參賽。

根據東京大學官網16日消息，6月12日晚，東京大學與東京大學全球領導力項目（GLP）辦公室聯合舉辦了一場「創新與創業」專題研討會。馬雲在會上發言，並與來自日本、中國、印度、馬來西亞等國的學生生進行了兩個多小時的交流討論，但消息並未提及馬雲相關談話內容。

馬雲透過網路，線上與部分進入2023阿里巴巴全球數學競賽決賽的選手交流。（取自「...
馬雲透過網路，線上與部分進入2023阿里巴巴全球數學競賽決賽的選手交流。（取自「達摩院」公眾號）

馬雲 證券 印度

上一則

林志玲7年前「比基尼辣照」被翻出 溼身曲線畢露震撼網友

延伸閱讀

亞洲第一座「東京哈利波特影城」開箱 5大必逛重點

亞洲第一座「東京哈利波特影城」開箱 5大必逛重點
新增小東京、藝術區等站 洛市新捷運線正式啟用

新增小東京、藝術區等站 洛市新捷運線正式啟用
阿里巴巴集團推進全球化戰略 打造歐版天貓

阿里巴巴集團推進全球化戰略 打造歐版天貓
彭博：螞蟻集團傳考慮出售香港虛擬銀行股份

彭博：螞蟻集團傳考慮出售香港虛擬銀行股份

熱門新聞

根據星座的不同，對事情的思考速度可能也不同。示意圖。（取材自ingimage）

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

2023-06-11 04:25
漢克斯表示她入住飯店時，有兩項東西絕對不會使用。（取材自canva）

前飯店經理曝房間「2物品」超噁千萬別用：嚇到不敢再住

2023-06-12 00:16
飼主讓她剛整理乾淨的薩摩耶犬和哈士奇單獨一起玩，結果弄得滿身泥巴髒兮兮。(取材自微博)

薩摩耶被哈士奇帶壞 獨處5分鐘「雪球變黑炭」飼主崩潰

2023-06-12 22:05
林青霞43年前與秦漢親密合照。（取材自微博）

林青霞43年前性感時尚照曝光 牛仔外套裡「只有一件比基尼」

2023-06-11 23:24
一名芝加哥女子在健身房跑步機上失足，結果褲子被扯下露出屁股。（影片截圖）

芝加哥健身女跑步機失足 褲子被扯下「露屁股」影片紅了

2023-06-14 20:03
一名曾在銀行任職的日本金融人員飯田道子觀察到，通常有錢人到銀行時「會花更久的時間」。 示意圖。（取材自pixabay）

有錢人到銀行常做「1行為」 前行員爆內幕：和普通人不同

2023-06-12 01:59

超人氣

更多 >
二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷

二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷
手放哪？會見「慾望師奶」女星 拜登疑伸鹹豬手摸胸挨批

手放哪？會見「慾望師奶」女星 拜登疑伸鹹豬手摸胸挨批
忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑

忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑
賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用
30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇