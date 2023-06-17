我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯已飛抵北京 中國外交部北美司長接機

2賊潛入洛縣托倫斯民宅 偷走6萬元珠寶現金 監控全錄下

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

記者劉小川／即時報導
先說出口的人就輸了！3星座提分手超絕情。（取材自pexels）
先說出口的人就輸了！3星座提分手超絕情。（取材自pexels）

情侶談戀愛到了最後，不是結婚，或者就是分手，但每個人都有自己的個性跟處理方式。因為過去大家都生活不同的環境，造就不同的自己，而有些星座特徵，在分手時會比另一半更加絕情，以下3個星座，如果對方提分手，他會超級無情。

天蠍座

常說愈深情的人分開就會愈極端。如果愛你，也是全心全意，甚至放棄一切原有的自己，用心專一的只對待一個人。但如果決定不愛你了，天蠍座也不會客氣的，立即採取行動來表明自己的情感立場。因為天蠍不願意看到自己珍惜的感情破裂。如果天蠍座主動提分手，可會表現的比以往更冷漠無情的態度，這可能會讓對方感到驚訝跟受傷。

獅子座

大家熟知的獅子座，有自信又獨立，在戀愛中更是希望擁有著主導權跟地位。如果獅子座主動決定結束一段關係，可能會不擇手段地採取行動，且表現異常的絕情，讓對方認不出當初的愛情樣子。獅子座在戀愛中，是不允自己受傷的，如果在情感中感到不適，可能會直接的表達感受，但表達無效時，就會把分手先掛嘴邊，最後極限忍耐後，就會表現出冷酷無情，讓人看到失望又受傷，彷彿不曾愛過。

水瓶座

水瓶座的冷靜與理性，有時候即便是周邊的朋友，也會是一個冷高壓。如果水瓶座決定結束一段關係，會採取非常冷靜且理智的方式來處理。水瓶座的人可能會表面上表現絕情，但因為不願意自己在戀愛中受到傷害，就會刻意偽裝。如果跟水瓶座提分手，水瓶會默默地接受處理方式跟決定，不會像發了瘋的宣洩情緒。

上一則

航空業大缺工 她曝機艙超噁內幕：馬桶沾血 沒拖把只好拿毛毯擦

下一則

林志玲7年前「比基尼辣照」被翻出 溼身曲線畢露震撼網友

延伸閱讀

3星座「超級戀愛腦」獅子自以為、雙魚沒愛情會死

3星座「超級戀愛腦」獅子自以為、雙魚沒愛情會死
陳偉霆遭獅吼 嚇到拔腿狂奔…網笑翻：好可愛

陳偉霆遭獅吼 嚇到拔腿狂奔…網笑翻：好可愛
12星座「由愛生恨」排行榜…這星座出問題「恨對方一輩子」

12星座「由愛生恨」排行榜…這星座出問題「恨對方一輩子」
母獅溫柔幫寶寶梳毛 下一秒畫風突變嚇哭遊客

母獅溫柔幫寶寶梳毛 下一秒畫風突變嚇哭遊客

熱門新聞

根據星座的不同，對事情的思考速度可能也不同。示意圖。（取材自ingimage）

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

2023-06-11 04:25
漢克斯表示她入住飯店時，有兩項東西絕對不會使用。（取材自canva）

前飯店經理曝房間「2物品」超噁千萬別用：嚇到不敢再住

2023-06-12 00:16
飼主讓她剛整理乾淨的薩摩耶犬和哈士奇單獨一起玩，結果弄得滿身泥巴髒兮兮。(取材自微博)

薩摩耶被哈士奇帶壞 獨處5分鐘「雪球變黑炭」飼主崩潰

2023-06-12 22:05
林青霞43年前與秦漢親密合照。（取材自微博）

林青霞43年前性感時尚照曝光 牛仔外套裡「只有一件比基尼」

2023-06-11 23:24
一名芝加哥女子在健身房跑步機上失足，結果褲子被扯下露出屁股。（影片截圖）

芝加哥健身女跑步機失足 褲子被扯下「露屁股」影片紅了

2023-06-14 20:03
一名曾在銀行任職的日本金融人員飯田道子觀察到，通常有錢人到銀行時「會花更久的時間」。 示意圖。（取材自pixabay）

有錢人到銀行常做「1行為」 前行員爆內幕：和普通人不同

2023-06-12 01:59

超人氣

更多 >
二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷

二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷
手放哪？會見「慾望師奶」女星 拜登疑伸鹹豬手摸胸挨批

手放哪？會見「慾望師奶」女星 拜登疑伸鹹豬手摸胸挨批
忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑

忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑
賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用
30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇