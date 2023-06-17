3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

先說出口的人就輸了！3星座提分手超絕情。（取材自pexels）

情侶談戀愛到了最後，不是結婚，或者就是分手，但每個人都有自己的個性跟處理方式。因為過去大家都生活不同的環境，造就不同的自己，而有些星座特徵，在分手時會比另一半更加絕情，以下3個星座，如果對方提分手，他會超級無情。

天蠍座

常說愈深情的人分開就會愈極端。如果愛你，也是全心全意，甚至放棄一切原有的自己，用心專一的只對待一個人。但如果決定不愛你了，天蠍座也不會客氣的，立即採取行動來表明自己的情感立場。因為天蠍不願意看到自己珍惜的感情破裂。如果天蠍座主動提分手，可會表現的比以往更冷漠無情的態度，這可能會讓對方感到驚訝跟受傷。

獅子座

大家熟知的獅子座，有自信又獨立，在戀愛中更是希望擁有著主導權跟地位。如果獅子座主動決定結束一段關係，可能會不擇手段地採取行動，且表現異常的絕情，讓對方認不出當初的愛情樣子。獅子座在戀愛中，是不允自己受傷的，如果在情感中感到不適，可能會直接的表達感受，但表達無效時，就會把分手先掛嘴邊，最後極限忍耐後，就會表現出冷酷無情，讓人看到失望又受傷，彷彿不曾愛過。

水瓶座

水瓶座的冷靜與理性，有時候即便是周邊的朋友，也會是一個冷高壓。如果水瓶座決定結束一段關係，會採取非常冷靜且理智的方式來處理。水瓶座的人可能會表面上表現絕情，但因為不願意自己在戀愛中受到傷害，就會刻意偽裝。如果跟水瓶座提分手，水瓶會默默地接受處理方式跟決定，不會像發了瘋的宣洩情緒。