航空界面臨嚴重「人力荒」，清潔人員只能草草打掃機艙。示意圖。（取材自pexels 攝影師：Jeffry Surianto ）

暑假期間許多人會搭飛機長途旅行，油價 穩定加上疫後解封讓旅遊熱潮更加強勁，不過隨著搭機旅遊人群爆增，航空界卻面臨嚴重「人力荒」；一名機艙清潔工爆料，清潔人員受限於人手不足、設備短缺、時間限制，只能草草打掃了事，因此機艙內環境極度骯髒、令人作嘔，呼籲旅客搭機前務必三思。

衛報報導，為波士頓（Boston）洛根機場 （Logan airport）提供服務的航空公司承包商Swissport機艙清潔工桑切斯（Rosa Sanchez）透露，人手不足和缺乏足夠的防護設備導致清潔品質大幅下降，「我們沒有足夠的清潔用品，只能用現有的東西或水。有時我們沒有拖把，所以用乘客留在飛機上的毯子來清潔地板。」

桑切斯也描述在飛機上看到的駭人景象，「有時在清廁所時，發現地板、馬桶、牆壁上都有血跡，馬桶上還有糞便和尿液。當我沒有足夠的手套時，不得不在手上裹一條毯子清潔。」

人手不足甚至可能危及清潔人員安全，桑切斯表示，「某次我趕著打掃時，把手伸進座位的置物袋，結果一根針頭竟刺穿我的手指。」事後她透過職業安全與健康管理局（Osha）投訴Swissport，該公司則稱完全遵守勞動法規。

運輸工人工會（TWU）飛機維修技師彼得森（Gary Peterson）指出，儘管疫後航空業已復甦，但員工和乘客仍在受苦。他表示，許多航空公司為增加機上座位數，刻意減少座位之間的距離，影響乘客的舒適度，「除非你坐在頭等艙或商務艙，否則搭飛機不再是舒服的事。」

美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration）指出，預計今年夏季的航空旅行將超過疫情 大流行前的水平，「飛行越來越不舒服。」

另外，不守規矩的乘客數量也在增加。2021年的調查發現，84%空服人員在機上遇過不守規矩的乘客，17%的受訪者表示他們看過類似事件。

航空業大缺工！她曝機艙超噁內幕：馬桶沾血 沒拖把只好拿毛毯擦

TVBS新聞網