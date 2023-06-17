不想換座位 上班族點辦公室「1風水寶地」 爽收超多伴手禮

日本一名網友透露自己不願更換辦公室座位的理由，因為同事會分他吃很多點心。示意圖，非新聞當事人。（ingimage）

工作中最怕遇到難相處的同事，若能在職場遇到一名合拍的夥伴，可說是職涯的一大幸事！近日，日本 一名網友分享在辦公室裡「絕對不想換位置的理由」，他更用圖解的方式分析目前的「風水寶地」，直言自己目前的座位非常好，更能收到比平時多2、3倍的伴手禮，許多人看了貼文後也羨慕地表示「當然不想換啊」！

日本網友在推特 分享自己不想換辦公室座位的理由，更以一張手繪示意圖圖解現場狀況，從照片可見，推主剛好坐在辦公室中間的位置，因前後的同事都會大方「投餵」，將拿到的點心分給他吃，讓他認為自己現在的座位幾乎可說是「風水寶地」。

該名推主透露，座位附近的同事常說「這是收到的伴手禮，因為我不吃點心，給你吃吧」，職場小確幸也因此從天而降，讓他喜獲不少好吃的甜點。因類似狀況不時會出現，推主也因此收到比平時多2、3倍的伴手禮，讓他感到既幸福又滿足。

推文曝光後立刻掀起討論，許多網友紛紛留言表示羨慕「這樣當然不想換座位啊」、「感覺是很棒的工作環境呢」、「這是一段美好的關係，不是嗎？」、「超級好的位置啊」，也有人分享看法「自從開始工作後，我才意識到在辦公室吃零食是多麼重要的一件事」、「我喜歡糖果！是我的話，會想拿回去送給家裡的孩子們」，部分網友則吐槽「雖然很感謝，但是這個會讓我變胖的」、「變肥的原因就是這個吧？」