年薪13萬工作沒人做？塔燈更換員曝：一個閃失就沒命

年薪近13萬美元的工作竟然沒什麼人願意做？美國一名男子費尼克（Feelnick）分享擔任「塔燈更換員」一職的背後秘辛，坦言雖然一年能賺進13萬美元的豐厚薪資，但也因為工作本身高度的危險性，導致沒有多少人真的能頂住壓力，甚至任何一個閃失都可能導致生命危險；然而消息曝光後，不少網友也笑稱自己絕對可以，紛紛詢問報名方式。

根據LADbible報導，費尼克強調，像塔燈更換員這種得在600公尺高空進行作業的工作，本來就不是一份普通的職業，其背後的辛酸更是沒幾個人知道。通常更換燈泡的技師只有一條繩子作為安全保障，但卻必須爬上由金屬支架搭建而成、越往上越細的高塔，因此在往返就得耗時將近6個小時的情況下，儘管薪酬相當優渥，卻並沒有多少人真的做得來。

此外費尼克也補充，除了不能懼高之外，要想成為合格的塔燈更換員，無論是在「體力」、「專注度」、「抗壓性」等層面都要超出常人範疇，且在更換燈泡的過程中還得忍受將近100公里的風速；而根據報導指出，資深技師的平均時薪最高為40美元，初入行的菜鳥則大概是17美元，費尼克所述13萬美元的年收實屬少數。

年薪400萬「只要換燈泡」？危險內幕曝光 過來人：不注意就沒命

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