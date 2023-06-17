她受夠男友6年沒洗頭 幫洗一碰水…就沖出「詭異灰水」

北半球進入夏日，你能忍著幾天不洗頭呢？一名男子習慣留辮子頭，長達6年都沒有洗過頭，女友實在受不了，決心親自幫他洗頭，為了清除頑強的汙垢，女友除了洗髮精和護髮乳，還另外準備小蘇打、檸檬汁和蘋果 醋來浸泡，來回洗了3遍，男友頭髮一下水，立刻沖出了灰色的詭異髒水，讓人瞠目結舌，女友也拍片將整個過程記錄下來，在TikTok 上獲得破千萬點閱。

艾莉莎（Alessa）近日在TikTok分享自己幫男友洗頭的過程，她表示，男友留髒辮頭已經整整6年，這期間完全沒有清洗過，她最近受不了，決定親自幫男友洗頭，在開始前還準備了小蘇打、檸檬汁等一般人洗頭根本不會用到的清潔劑。

艾莉莎男友的頭髮很長，綁成一條條辮子，艾莉莎先將他頭髮浸入清水中，接著加入小蘇打、檸檬汁和蘋果醋，頭髮浸在起泡的水中，沒多久水就變成詭異的灰色，艾莉莎也非常勇敢的用雙手幫忙男友搓洗。

之後，艾莉莎倒掉盆中的髒水，又重複同樣步驟洗了3次，最後再用洗髮精與護髮乳正常清洗，才終於將男友的頭髮洗乾淨。艾莉莎顯然很高興幫男友把頭髮洗乾淨，但她也忍不住抱怨：「我的手洗到都僵了！」許多網友看到6年沒洗頭的男友，也忍不住嘖嘖稱奇，「我好好奇他的頭聞起來是什麼味道」、「好想看看洗完後的髒水」。

男友6年沒洗頭！她受夠決心幫洗 沖出整盆「詭異灰水」

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