以為歹徒闖入家 伊州男開槍卻打中自己小腿…原來是夢

62歲男子迪卡拉因做惡夢開槍傷到自己。（取材自Lake County Sheriff's Office）

伊利諾伊州 一名男子日前在家中誤以為有歹徒闖入，抄起身邊的手槍朝黑暗中開火，結果意外打中自己的小腿，當場血流不止，而且痛醒後才現剛剛是做了一場「噩夢」，根本就沒人闖進家門，不僅誤傷自己，還被警方以違法持有槍枝為由送辦。

根據伊利諾伊州萊克郡警方的說法，這起事件發生在今年4月10日，這名62歲男子迪卡拉（Mark Dicara）當天晚間9點左右在家中休息時，「做夢」夢到有人闖進他家行竊，隨即抓起身邊的「357麥格農左輪手槍」（357 Magnum Revolver）朝歹徒的方向開槍，結果子彈當場打穿他的腿部，讓迪卡拉痛得瞬間清醒，這才發現原來是噩夢一場。

聲明指出，當地警方大約在晚間9點50分左右接獲通報，前往現場後發現迪卡拉腿部的槍傷血流不止，利用止血帶簡單處理後便隨即將他送醫，所幸後續情況穩定。

不過，警方深入調查後發現，迪卡拉持有槍枝的證件早就已經被吊銷，但當天卻違法持有及使用武器，指控他無照持有槍枝及魯莽開槍兩項重罪，法官也於本月正式批准逮捕。據悉，迪卡拉雖然在12日獲得保釋，但預計本月底將出庭受審。

以為賊入屋搶劫 男子秒抄槍卻打到自己才驚覺「做惡夢」

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