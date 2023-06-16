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「臘梅水墨畫」太美引讚嘆 真相揭曉眾人驚：渾然天成

聯合新聞網／即時報導
原PO將龜裂的地面拍下照片，卻意外地讓不少人誤以為是幅畫。（取材自臉書）
原PO將龜裂的地面拍下照片，卻意外地讓不少人誤以為是幅畫。（取材自臉書）

即使一件平凡無奇的事物，換個角度看都可以有意外的發現。有一名網友在臉書PO出一張照片，還笑稱這是一幅水墨畫，不少人還信以為真，但當知道真相後都嘆為觀止，大讚實在太像了。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，上面有一些樹枝、樹幹和粉紅色有如花瓣的圖案，乍看之下猶如一幅畫，原PO笑說「低頭瞥見一幅臘梅水墨畫」，不少鄉民看了也大讚很美，但實際上這並非是一幅畫，而是龜裂路面的標線。

許多人都大讚貼文很優質，「這才是真正的路觀」、「太優質了，叫大家以後怎麼PO」、「萬中選一路觀文呀」、「這真的是輾壓」、「這幾年看下來最猛的一張」、「這個有水準」、「好漂亮！優質路觀非你莫屬」、「太優秀了吧！這裡真的是我認識的路觀嗎？」、「以後沒比這篇優的都不要PO了」。

還有網友搞笑地說「乾隆都想蓋印章了」、「果然是文人！發個廢文都能如此雅緻，這應該是故宮館藏吧」、「這必須tag故宮的小編出面」、「瞬間真的以為是拍某個大師的作品」、「乍看之下，真的以為是一幅畫好美喔」、「論什麼叫渾然天成」。

當然也有人好奇這照片實際上是什麼地方，原PO也出面解釋這是路面上的標線，因為地面龜裂，所以照片呈現出來才像是一幅畫，讓其他網友也嘖嘖稱奇。

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