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梅西在美可能首戰門票飆2600元 票房實力直逼泰勒絲

編譯黃淑玲／綜合外電
阿根廷足球明星梅西15日在北京參加與澳洲的友誼賽。（ 歐新社）
阿根廷足球明星梅西15日在北京參加與澳洲的友誼賽。（ 歐新社）

足球明星梅西在轉戰美國後，票房實力已可與流行音樂天后泰勒絲抗衡。彭博資訊報導，二手轉賣門票平台SeatGeek的價格顯示，可能是梅西首次在美國出場的比賽門票，平均價格已飆近每張2600美元，相較下，泰勒絲時代巡迴演唱會現場的門票約要價2625美元。

梅西將轉戰美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際隊，還沒有正式宣布首戰日期，但球迷已認為7月21日邁阿密國際對上墨西哥藍十字隊的比賽最有可能，因為該場賽事是夏季開放轉隊後，邁阿密國際隊的第一場主場比賽，梅西正好可在那時轉換球隊。

從這方面來看，這場賽事的門票價格甚至比世界盃足球賽還貴。Statista的資料顯示，去年世界盃足球賽一般售票最貴為1607美元。

當然，這場賽事的票價會飆到這麼高，還有「限量供應」這個因素。邁阿密國際隊主場所在的DRV PNK體育場只能容納1.8萬人。泰勒絲在匹茲堡的演唱會場地Acrisure體育場，能容納超過6.8萬人。

目前7月21日這場比賽能買到的最便宜票價，不含附加費已超過950美元。然而，7月4日邁阿密國際隊出戰哥倫布水手隊這場比賽，因為沒有梅西這位超級球星，門票只有29美元起跳。

擁有梅西加持的賽事門票狂漲，再次證明這位35歲國際足球巨型的魅力。彭博說，梅西可能會成為邁阿密國際隊足球俱樂部的股東，並將分得他幫助賺進的部分營收，一切都是為了能把這位阿根廷名將請到美國。

然而，不惜血本猛追梅西的球迷不要忘記，梅西還不確定是否真會在7月21日出戰墨西哥藍十字隊。

梅西 足球 墨西哥

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