遊戲實況主「打電動打到頭變形」 直播剃頭當場見光死

一名遊戲直播主近期為了為癌症 病患募集資金,在直播時剃掉他的頭髮。不過令人驚訝的不是他的善舉,而是他剃完頭髮後竟發現頭部凹陷,而這全都是因為他長時間戴著耳機打電動。

據每日郵報(Daily Mail)報導,遊戲直播主科特斯(Curtoss)常在推特 上打電動直播,近期他分享一部剃髮影片,吸引超過4200萬次點閱,無數網友留言,因為他的頭留下了「職業傷害」,竟因為打電動凹陷。

這部影片一發表後,有不少網友也紛紛拍出自己的「大頭照」,沒想到這個困擾幾乎人人有,原來玩家 們長時間戴著耳罩式耳機,久了以後頭帶便容易壓出勒痕。據報這種壓痕就像戴眼鏡戴久以後留下的痕跡,應該不會造成永久的損害。

2020年時加拿大 網站OnlineCasino.ca就曾模擬出2040年的玩家樣貌。這個叫做「麥可」(Michael)的模型頭部有戴耳機留下的凹痕、手指因為打電動長繭,也因為長時間坐姿不良和熬夜有駝背和黑眼圈。

這項研究統計,玩家每周花至少6小時打電動,有些已經有成癮障礙的人甚至每天上網長達18小時。研究建議,在玩遊戲之餘也要保留時間維持身體健康,玩家們應該要安排時間運動、每完一段時間就讓眼睛稍作休息,並要確保坐姿正確,以避免最後步上「麥可」的後塵。

