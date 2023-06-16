遊戲實況主「打電動打到頭變形」 直播剃頭當場見光死

科特斯為了公益剃頭，卻意外發現自己頭上有長時間戴耳機留下的凹痕。（取材自推特）

一名遊戲直播主近期為了為癌症 病患募集資金，在直播時剃掉他的頭髮。不過令人驚訝的不是他的善舉，而是他剃完頭髮後竟發現頭部凹陷，而這全都是因為他長時間戴著耳機打電動。

據每日郵報（Daily Mail）報導，遊戲直播主科特斯（Curtoss）常在推特 上打電動直播，近期他分享一部剃髮影片，吸引超過4200萬次點閱，無數網友留言，因為他的頭留下了「職業傷害」，竟因為打電動凹陷。

這部影片一發表後，有不少網友也紛紛拍出自己的「大頭照」，沒想到這個困擾幾乎人人有，原來玩家 們長時間戴著耳罩式耳機，久了以後頭帶便容易壓出勒痕。據報這種壓痕就像戴眼鏡戴久以後留下的痕跡，應該不會造成永久的損害。

2020年時加拿大 網站OnlineCasino.ca就曾模擬出2040年的玩家樣貌。這個叫做「麥可」（Michael）的模型頭部有戴耳機留下的凹痕、手指因為打電動長繭，也因為長時間坐姿不良和熬夜有駝背和黑眼圈。

這項研究統計，玩家每周花至少6小時打電動，有些已經有成癮障礙的人甚至每天上網長達18小時。研究建議，在玩遊戲之餘也要保留時間維持身體健康，玩家們應該要安排時間運動、每完一段時間就讓眼睛稍作休息，並要確保坐姿正確，以避免最後步上「麥可」的後塵。