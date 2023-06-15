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哥倫比亞黑警勒索商人 被逮正著急吞一疊鈔票 噎到送醫

編譯徐榆涵／即時報導
哥倫比亞一名警察遭指控勒索商人，反貪腐調查人員到場逮個正著時，為了滅證，該名警察連忙將一疊鈔票「塞嘴吞下肚」後遭送醫。圖為哥倫比亞警察示意圖。（Getty Images）
哥倫比亞一名警察遭指控勒索商人，反貪腐調查人員到場逮個正著時，為了滅證，該名警察連忙將一疊鈔票「塞嘴吞下肚」後遭送醫。圖為哥倫比亞警察示意圖。（Getty Images）

哥倫比亞一名警察遭指控勒索商人，反貪腐調查人員到場逮個正著時，為了滅證，該名警察連忙將一疊鈔票「塞嘴吞下肚」，未料鈔票卡在喉嚨、無法呼吸，被送往醫院治療。

衛報報導，該名警員要求一名商人付錢，否則將以莫須有罪名將其逮捕，殊不知該名商人已通報哥倫比亞反綁架和敲詐勒索部門。當反貪腐調查人員到場時，該名警員急忙吞下一疊鈔票以滅證，但鈔票太厚，無法咀嚼，因此卡在喉嚨中，阻塞呼吸道，最後被送往急診室急救。

影片畫面顯示，該名臉色蒼白的警員在首都波哥大附近的一個廣闊郊區Soacha吞下一疊九張鈔票後，在一輛警車內辯解稱，「我什麼都沒收到，絕對什麼都沒有，我不知道他們在說什麼。」

接著可以聽到一名反貪腐官員說，必須帶他去醫院，同時他正在為該名警員提供醫療協助。到院後，醫生設法取出價值50萬比索（約120美元）的鈔票，該名警員並住院治療胃。

當地檢察官辦公室主任告訴當地記者，「製作鈔票的材料是一種堅固的材料，是紙幣，不易消化。」

根據波哥大Blu Radio報導，該名警員和同事利用性犯罪虛假指控向商人施壓，要求他交出200萬比索，但商人最終只湊得100萬比索，因此被非法帶到派出所並被關押兩小時，接著以每周交出50萬比索的條件獲釋。

貪汙在哥倫比亞警界中很普及，該段影片似乎讓許多人幸災樂禍，他們聲稱自己也不得不將現金交給穿制服的人。

在波哥大經營一家小企業的洛佩斯（Camilo López）說，「這基本上是他們的另一項收入，他們的加班費，所以看到他們受到法律制裁有點讓人鬆了一口氣」，該企業也經常被腐敗官員榨取現金。

哥大 警察 檢察官

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