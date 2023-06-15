想讓女友開心…他將動物屍體做成「老鼠鉛筆盒」被罵翻

德瓦尼做的都是奇怪的標本，其中一個就把老鼠做成鉛筆盒。（取材自TikTok）

一名男子為了獲得女友的芳心，開始做一些奇怪的標本。不過他的標本不像一般的只是存欣賞，他會把這些動物的屍體組在其他物品上，讓它們變成鉛筆盒、娃娃和彈簧擺飾等，引來不少網友批評。

據紐約郵報（New York Post）報導，28 歲的德瓦尼（Jack Devaney）是從6年前開始製作標本，雖然這不是他的主業，但他有空時就會做標本拿到市集賣。他表示，因為女友喜歡他的標本，因此他就為了「打動女友」持續的製作標本。女友不只會跟他討論製作標本的新想法，也會陪他去市集賣標本，甚至買下他的新作品。

不過德瓦尼的標本並不是一般的標本，他會將這些動物的屍體跟物品結合再一起，做出看起來奇怪又「實用」的東西。他最知名的作品就是將老鼠的背部剖開黏上拉鍊，將標本做成「老鼠鉛筆盒」。不僅如此，這個老鼠鉛筆盒的屁股還被裝上削鉛筆機可以拿來削鉛筆。

雖然德瓦尼說自己是為了打動女友，加上想做出讓人「看了會笑」的東西才做標本，但他的作品卻是褒貶不一。有網友留言說看了很想買一個，但不少網友都認為德瓦尼的產品很殘忍，認為他的作法一點都不尊重這些死去的動物。