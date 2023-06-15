波蘭出土450吸血鬼遺骸「嘴咬硬幣、頭夾腿骨」特殊葬法好毛

波蘭近日挖出450具吸血鬼骨骸。（圖：Maciej Stromski提供）

波蘭近日挖出450具吸血鬼骨骸，地點疑似為一處亂葬崗，發現者為一名建築工人。詭異的是，頭骨放在兩個腿骨的中間，而且這些頭顱的嘴裡還咬著一枚硬幣。

據外電Dailymail報導，這項重大發現位在波蘭東北部，一個叫盧奇諾（Luzino）的地方，而骨骸之所以會呈現奇怪的擺放姿勢，據傳是19世紀歐洲人用來對付吸血鬼，避免其再度復活的特殊葬法之一。

考古學家斯多斯基（Maciej Stromski）表示，只要有當地居民在辦完自己親屬喪禮後，過沒多久也死亡，就會被認定是吸血鬼，為了防止其復活，就會重新挖開墳墓，將頭顱砍下置於大腿中間。

「我們還發現了一個女人，還有一個小孩的頭骨被放在她的懷裡。」

斯多斯基表示，在這周圍，還有30％的墳墓尚未被挖掘，研究人員也在骨骸旁邊找到了一些磚塊。

事實上，去年9月波蘭也發現了一座吸血鬼墳墓，一具女性吸血鬼的骨骸被釘在地方，一把鐮刀架在她的喉嚨上，腳也被鎖鏈綁住以防止她復活。她頭上還戴了一頂絲綢帽，代表當時她擁有很高的社會地位。

報導也指出，關於吸血鬼之謎，可以追溯至11世紀的中歐，人們擔心已經下葬的死者會變成吸血鬼回到地面，因此相當害怕其復活。

此外，在當時的地區也流行到處去尋找各種墓地，然後居民們會拿著鐵鍬或是一些工具把墳墓撬開，並重擊死者的頭顱以確保他們是真的死了。

🇵🇱🧛‍♂ Hallan restos de 450 'vampiros' durante obras viales en Polonia



En la zona rural de Luzino, al norte de Polonia, fueron descubiertos huesos humanos que datan del siglo XIX con signos de haber sido enterrados bajo prácticas 'antivampíricas'.



El arqueólogo Maciej Stromski... pic.twitter.com/PHcbFn07jA — Augusto Damián (@Gato_a_obscuras) June 12, 2023