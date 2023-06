波蘭出土450吸血鬼遺骸「嘴咬硬幣、頭夾腿骨」特殊葬法好毛

波蘭近日挖出450具吸血鬼骨骸,地點疑似為一處亂葬崗,發現者為一名建築工人。詭異的是,頭骨放在兩個腿骨的中間,而且這些頭顱的嘴裡還咬著一枚硬幣。

據外電Dailymail報導,這項重大發現位在波蘭東北部,一個叫盧奇諾(Luzino)的地方,而骨骸之所以會呈現奇怪的擺放姿勢,據傳是19世紀歐洲人用來對付吸血鬼,避免其再度復活的特殊葬法之一。

考古學家斯多斯基(Maciej Stromski)表示,只要有當地居民在辦完自己親屬喪禮後,過沒多久也死亡,就會被認定是吸血鬼,為了防止其復活,就會重新挖開墳墓,將頭顱砍下置於大腿中間。

「我們還發現了一個女人,還有一個小孩的頭骨被放在她的懷裡。」

斯多斯基表示,在這周圍,還有30%的墳墓尚未被挖掘,研究人員也在骨骸旁邊找到了一些磚塊。

事實上,去年9月波蘭也發現了一座吸血鬼墳墓,一具女性吸血鬼的骨骸被釘在地方,一把鐮刀架在她的喉嚨上,腳也被鎖鏈綁住以防止她復活。她頭上還戴了一頂絲綢帽,代表當時她擁有很高的社會地位。

報導也指出,關於吸血鬼之謎,可以追溯至11世紀的中歐,人們擔心已經下葬的死者會變成吸血鬼回到地面,因此相當害怕其復活。

此外,在當時的地區也流行到處去尋找各種墓地,然後居民們會拿著鐵鍬或是一些工具把墳墓撬開,並重擊死者的頭顱以確保他們是真的死了。

Grave containing 450 'VAMPIRES' is discovered during roadworks in Poland https://t.co/kMcycC9llk pic.twitter.com/xEKBJdDJyU