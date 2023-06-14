狂塗防曬卻還是愈來愈黑？正確用量公開 居然需要這麼多

夏天塗防曬，有注意用量夠嗎？(取材自pexels)

隨著夏日氣候又悶又熱，時而下雨，時而出太陽，許多人一提到保養，都已經知道一定要防曬，但是防曬即使塗了，卻怎麼感覺自己還是愈來愈黑呢？甚至肌膚還會曬傷，到底為甚麼？其實防曬的用量，不是每個人都會注意，頂多就是覺得有擦就好了，真正防曬的用量，其實比每個人想像得都還多，想要認真防曬，需要搞清楚如何做才是正確！

根據專業皮膚科醫師指出，其實防曬的用量是很大的，假設以臉部與頸部來說，正確的用量，可以將食指與中指併攏，沿著兩指間的縫隙擠出來，並擠滿，才是可能滿足臉部與頸部的防曬用量，若是需要塗滿全身，以穿著泳衣的狀況來說，基本上是需要30ml的防曬乳，才能讓露出來的皮膚，徹底防曬。

所以醫生觀察，幾乎9成的人，一般時候防曬塗的量都是不夠的，量不足，當然沒辦法好好保護肌膚，所以才會越曬越黑。

醫生也發現，很多人都沒有注意，「防曬是需要補擦的」，一般上班時刻，4小時就要補擦一次，如果是戶外運動，即使防曬係數高達SPF50+，至少2小時也要補擦一次，這樣才能真正的防曬，學會了嗎？